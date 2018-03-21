"Моск*ли, мы вас ненавидим": свидетель Януковича рассказала о "зверствах" в Киеве во времена Майдана

Во время Революции Достоинства в Киеве неизвестные якобы нападали на антимайдановцев из Крыма, заявляя, что "ненавидят москалей".

Об этом в Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело о государственной измене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича, по видеосвязи из оккупированного Крыма заявила свидетель защиты, участница антимайдана Оксана Медиева.

По ее словам, нападения начались еще в Киеве, когда неизвестные прорвались в лагерь антимайдановцев.

"…в шапочках, у некоторых были палки, дубинки, предметы похожие на булаву с цепями, железные палки, топоры. Много всякого такого оружия было", - рассказала Медиева.

По ее словам, когда в феврале 2014 года она ехала из Киева в Крым, неизвестные лица якобы напали на автобусы.

"Появились некие местные жители. Наших парней избивали и тягали за одежду даже бабушки. А один из атаковавших пригрозил оружием: "давай раздевайся, будем тебя насиловать. Потом зашёл другой и сказал, нет, я первый", - рассказала суду Медиева.

"Я спрашивала, за что. Они говорили, за то, что мы живем в Крыму, что мы говорим на русском языке, за то, что мы москали проклятые. Они говорили: "Вы русские, вы кацапы, вы москали, мы вас ненавидим. И то, что было с вами сегодня, в Крыму будет еще хуже, ждите нас через 10 дней. Так и передайте своему Крыму", - добавила она.

Медиева также рассказала, что автобусы крымчан обстреливали и якобы очевидцы сообщали ей об убитых. Однако сама она этого не видела.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Меджлисе пояснили, зачем Путину Крым.