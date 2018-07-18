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Москаль в наручниках: Луценко показал фото спецоперации

4.2тЧитать новость на украинском

Полиция и прокуратура задержали в ходе спецоперации скандального мэра Сколе во Львовской области Владимира Москаля на получении взятки.

Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий снимок.

"В славном городе Сколе работает мэром некий В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится. И В. Москаль продолжает быть мэром", – написал он.

Задержания Владимира Москаля

Facebook / Юрий Луценко

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Генпрокурор отметил, что Москаль взялся за неправомерные действия на 68,7 тысяч гривен, чтобы не потерять навыки.

"Но полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках! Несмотря на все, что происходит вокруг: Закон и Справедливость", - резюмировал Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция провела масштабную спецоперацию на Закарпатье по задержанию членов организованной преступной группы, которая подозревается в наркоторговле.

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Темы
КриминалБорьба с коррупцией в Украине
Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Объекты
Генеральная прокуратура Украиныполиция
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