Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Есть жертвы: появилось фото после мощного артобстрела в зоне АТО

2.5тЧитать новость на украинском

Один житель Зайцевого погиб в результате артиллерийского обстрела в зоне АТО.

Об этом в Тwitter'е написал пользователь IgorGirkin.

Кроме того он сообщил, что также ранение получил житель Докучаевска.

По его словам, обстрелу подверглись и другие населенные пункты.

"Родаково просто подпрыгивает! Это о***неть! В Славяносербске давно такого не было. Ровно в 4-00... Горловка в 5-26", - написал он.

Новости
Обстрел оккупантами автобуса на Донбассе: появились видео и реакция Волкера

Как сообщал "Обозреватель", на оккупированной территории Луганской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб местный житель.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги