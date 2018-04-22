Есть жертвы: появилось фото после мощного артобстрела в зоне АТО

Один житель Зайцевого погиб в результате артиллерийского обстрела в зоне АТО.
Об этом в Тwitter'е написал пользователь IgorGirkin.
Кроме того он сообщил, что также ранение получил житель Докучаевска.
По его словам, обстрелу подверглись и другие населенные пункты.
"Родаково просто подпрыгивает! Это о***неть! В Славяносербске давно такого не было. Ровно в 4-00... Горловка в 5-26", - написал он.
Как сообщал "Обозреватель", на оккупированной территории Луганской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб местный житель.
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