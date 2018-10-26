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Монастырь и наркотики: раскрыта личность снайперши террористов из Сербии

6.3тЧитать материал на украинском

Известная снайпер "Багира", которая воюет на стороне террористов на Донбассе, на самом деле является гражданкой Сербии Даниелой Лазович.

В прошлом она была спортсменкой, игуменьей, отсидела в тюрьме. После этого Лазович приехала воевать на Донбасс, передает Tanjug со ссылкой на Blic. Отмечается, что в Украине неоднократно писали о ней, однако подробности жизни не были известны.

Как стало известно, Лазович родилась в небольшом городке Горни-Милановац, в центральной части Сербии. В молодости она посещала секцию гандбола недалеко от женского монастыря Туман, который принадлежит епархии Сербской Православной Церкви.

Снайпер "Багира"

Снайпер "Багира"

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Будучи христианкой, она хотела принять ислам, но ушла в монастырь, став игуменьей Ксенией. Потом Лазович несколько раз посетила Белград и Косово, чем привлекла внимание полиции.

Монастырь и наркотики: раскрыта личность снайперши террористов из Сербии

Снайпер "Багира" и Деян Берич с позывным "Деки"

"Она часто была в Белграде, хотя никто не знал, почему. Ее визиты в Косово были частыми, это было под завесой секретности. Через некоторое время она стала подозрительной для полиции", – рассказал источник.

Кроме того оказалось, что девушка употребляла и торговала наркотиками. В результате ее посадили в тюрьму.

Монастырь и наркотики: раскрыта личность снайперши террористов из Сербии

Снайпер "Багира"

После отсидки девушка исчезла из поля зрения полиции. А в ноября 2014 года отправилась на Донбасс, присоединившись к пророссийской организации "Оплот".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2016 года стало известно, что "Багира" извращенным образом ранила украинского бойца на Донбассе. Пуля снайперши попала воину в пах.

Также Служба безопасности Украины обнародовала запись разговора "Багиры" с находившимся в Луганской области наемником из банды "Призрак", которого она просила отслеживать проукраински настроенных граждан.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
террористы "ДНР"Новости Донбасса
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Луговской Николай
Луговской Николай
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Гы-гы-гы-Она еще в 2015 году о cебе pассказала.А сейчас 2018.Неужели СБУ только" догадались", что она из Сеpбии? Интервью "Багиры" "Федеральному Агентству Новостей", 4 июля 2015 года: Девушка-снайпер из Сербии: Каждый, кто против России, мой враг Девушка-снайпер с позывным Багира не скрывает лицо – в родной Сербии она вне закона за то, что воюет в ополчении ДНР. Назад ей пути нет. Отдать жизнь за Россию - Багира, расскажи, что тебя привело на эту войну. - В Сербии, когда я смотрела новости и видела страдания нашего русского народа на Донбассе, мне было очень тяжело. У меня было чувство, что нужно бросить всё, отдать свою жизнь России, сохранению русского народа на Донбассе. Многие осуждают меня за это, говорят, что не надо рисковать своей жизнью здесь. Мы приехали сюда без плана «б», мы приехали сюда стоять до конца, из благодарности, в первую очередь вашему царю Николаю I, который первым направил своих солдат на помощь Сербии, и который сохранил нашу Сербскую Православную Церковь. Святой Иоанн Шанхайский и русские монахи, которые пришли в Сербию, сохранили веру и Церковь, и за это тоже спасибо большое нашим русским братьям. И если бы сейчас не было России, то не было бы и Сербии. Я знаю, сейчас в Сербии такая политика – мы готовимся к вхождению в ЕС, а народ не спрашивают, чего он хочет, чего мы хотим, и что нам нужно. Я знаю, что в Сербии я сейчас – террористка, и это очень тяжело для моих родителей, но что делать, просто… просто нужно… просто нужна очень большая благодарность…- Ходят разнообразные слухи, в том числе и достаточно проверенные, что на другой стороне воюют добровольцы из тех государств, которые были вовлечены в войну на Балканах, в частности хорваты… - Да-да, это правда. И это очень… у меня нет слов. У меня нет слов, потому что однажды мы взяли в плен одного хорвата, он нам сказал… у меня нет слов, столько ненависти, он сказал, что приехал сюда не спасать Украину, а потому что тут сербы. «Я пришел за сербами, тут их можно убивать», - сказал он. Я этого не понимаю. И не хочу этого понимать. Почему такая ненависть. - Как ты думаешь, что ждет Сербию? И как дальше будут складываться отношения Сербии и России, с учетом того что Сербия сейчас метит в ЕС, точнее ее туда пытаются всячески втащить? - Каждый, кто выступает против России – мой враг. Сербы любят Россию. Сербы всегда за Россию. А врагов конечно на нашей земле немало – это и наше министерство обороны, все… все… президент, премьер…
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