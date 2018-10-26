Монастырь и наркотики: раскрыта личность снайперши террористов из Сербии

Известная снайпер "Багира", которая воюет на стороне террористов на Донбассе, на самом деле является гражданкой Сербии Даниелой Лазович.

В прошлом она была спортсменкой, игуменьей, отсидела в тюрьме. После этого Лазович приехала воевать на Донбасс, передает Tanjug со ссылкой на Blic. Отмечается, что в Украине неоднократно писали о ней, однако подробности жизни не были известны.

Как стало известно, Лазович родилась в небольшом городке Горни-Милановац, в центральной части Сербии. В молодости она посещала секцию гандбола недалеко от женского монастыря Туман, который принадлежит епархии Сербской Православной Церкви.

Снайпер "Багира"

Будучи христианкой, она хотела принять ислам, но ушла в монастырь, став игуменьей Ксенией. Потом Лазович несколько раз посетила Белград и Косово, чем привлекла внимание полиции.

Снайпер "Багира" и Деян Берич с позывным "Деки"

"Она часто была в Белграде, хотя никто не знал, почему. Ее визиты в Косово были частыми, это было под завесой секретности. Через некоторое время она стала подозрительной для полиции", – рассказал источник.

Кроме того оказалось, что девушка употребляла и торговала наркотиками. В результате ее посадили в тюрьму.

Снайпер "Багира"

После отсидки девушка исчезла из поля зрения полиции. А в ноября 2014 года отправилась на Донбасс, присоединившись к пророссийской организации "Оплот".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2016 года стало известно, что "Багира" извращенным образом ранила украинского бойца на Донбассе. Пуля снайперши попала воину в пах.

Также Служба безопасности Украины обнародовала запись разговора "Багиры" с находившимся в Луганской области наемником из банды "Призрак", которого она просила отслеживать проукраински настроенных граждан.