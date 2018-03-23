"Могу сказать о пленных": Савченко рассказала о приглашении в Россию

Внефракционного нардепа Надежда Савченко приглашали в Россию после ее освобождения из российской тюрьмы.

"Очень много российских телеканалов хотели взять у меня интервью, приглашали в Россию, давали мне на государственных каналах час времени. Главное, чем привлекали, - могу сказать о пленных", - заявила Савченко в суде.

От "провокаторов" Савченко, по ее словам, потребовала освободить украинских заложников и политзаключенных в обмен на интервью.

"Но я не знаю, какие СМИ сейчас покажут больше правды. Как не удивительно", - добавила парламентарий.

Как писал "Обозреватель", Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.