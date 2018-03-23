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"Могу сказать о пленных": Савченко рассказала о приглашении в Россию

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Внефракционного нардепа Надежда Савченко приглашали в Россию после ее освобождения из российской тюрьмы.

"Очень много российских телеканалов хотели взять у меня интервью, приглашали в Россию, давали мне на государственных каналах час времени. Главное, чем привлекали, - могу сказать о пленных", - заявила Савченко в суде.

От "провокаторов" Савченко, по ее словам, потребовала освободить украинских заложников и политзаключенных в обмен на интервью.

"Но я не знаю, какие СМИ сейчас покажут больше правды. Как не удивительно", - добавила парламентарий.

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Как писал "Обозреватель", Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Читайте все новости по теме "суд" на Обозревателе.

Темы
судДело Савченко
Персоны
Надежда СавченкоВладимир Рубан
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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