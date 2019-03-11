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"Могилы настоящие": Цимбалюк ярко ответил на истерику Захаровой из-за войны в Украине

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Несмотря на все возмущения России по поводу того, что развязанная ею война на Донбассе якобы является вымышленной, ее жертвы с обеих сторон — абсолютно реальны.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube в ответ на гневный спич спикера МИД РФ Марии Захаровой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, бурную реакцию у скандального дипломата вызвало намерение Украинского института национальной памяти (УИНП) уделить в 2019 году особое внимание чествованию Героев российско-украинской войны. Она назвала ее выдумкой нынешней украинской власти и обвинила УИНП в антироссийской пропаганде и создании исторических мифов под лозунгами возрождения украинской духовности.

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"Судя по всему, речь идет о событиях после 2014 года. И получается интересная загогулина: война вроде как придуманная, но могилы настоящие. Могилы украинских военных и российских. Или кто-то думает, что засекретив потери российской армии в так называемое мирное время защищает российского солдата от пуль и смерти? Нет. Почему-то этого не хотят здесь замечать", — прокомментировал Цимбалюк агрессивные выпады Захаровой.

Роман Цимбалюк и Мария Захарова

Роман Цимбалюк и Мария Захарова

Кроме того, он доходчиво ответил россиянам по поводу их претензий, касающихся более давних страниц украинской истории. К примеру, страну-агрессора не устраивает взгляд Киева на Голодомор и на личность лидера ОУН Степана Бандеры. В этой связи она постоянно обвиняет Украину в лжи и искажении истории. Однако Цимбалюк напомнил оккупантам о тех действиях, которые их страна творит в отношении другого государства здесь и сейчас, а не несколько десятилетий назад.

"Российское вторжение началось и происходит на наших глазах. И мы являемся свидетелями этих преступлений российского государства. И сколько бы тут не говорили о мифологии , но мы не должны забывать, чьи танки на украинской земле", — ярко подытожил журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты российской газеты "Псковская губерния" узнали, что потери российской армии на Донбассе могут быть соизмеримы с потерями Украины счет идет на более чем 10 тысяч человек. По их словам, только в Пскове похоронены 200 десантников из местной дивизии.

Однако факт того, что они погибли на Донбассе, пытаются опровергать даже родственники. После их массовой ликвидации в августе 2014 года фото погибших в красном уголке российской воинской части сняли в течение нескольких часов и даже не дали их увидеть журналистам. Очевидцы утверждают: узнав о масштабах потерь дивизии на Донбассе, генерал, возглавляющий ее, сидел белый.

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Темы
российская пропагандаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Роман ЦимбалюкМария Захарова
Место
Украина
Тег
Институт национальной памяти
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Питон Каа
Питон Каа
Странно только, что на идущую якобы пятый год российско-украинскую войну украинцы поехали воевать на украинский Донбасс, а не в российский Крым, ну или на еще какую нибудь российскую территорию, где реально есть Российская Армия, а не добровольцы со всего света. Продолжаем скакать, бандерлоги, не отвлекаемся.
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