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"Мог взять, сколько захочу": Грымчак впервые прокомментировал обвинение

2.2т Читать материал на украинском

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, которого взяли под стражу на 2 месяца, заявил, что данные, указанные в подозрении, не соответствуют действительности.

В частности, такую реакцию Грымчака в суде вызвали суммы взяток, которые ему приписывают, передает "Украинская правда".

"Я могу поверить в доброчестность или недоброчестность судов. Но скажите мне, пожалуйста. Вы действительно можете поверить, что за 50 тысяч долларов можно изменить решение конституционной инстанции Верховного суда Украины? Даже если бы там сидели взяточники – ну они же не совсем идиоты", – высказался Грымчак.

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Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

Украинская правда

"Когда здесь люди считают, что 500 тысяч – это большие средства, то я вам скажу: самая крупная взятка, которую мне предлагали мы остановились на 6 млн долларов, я сказал, что мне это не интересно. Если бы я сказал 10, мне бы дали 10, потому что эти деньги лежали на диване, рядом, огромная сумма. И я мог взять, сколько я хочу, и пойти с ними. И между прочим, без всякого уголовного нарушения, для этого просто надо было отдать карточку для голосования", – добавил он.

Грымчак также заверил, что готов сотрудничать со следствием, но будет защищаться.

“Я готов защищать себя всеми законными средствами. Я буду собирать доказательства, я буду объяснять что то, что прокуроры интерпретируют как незаконную деятельность, – это политическая позиция. Я готов гарантировать, что я не буду встречаться с людьми, которые есть в этом уголовном производстве: для того, чтобы обеспечить свою невиновность, мне это не нужно. Я готов и дальше ходить на работу. Я все-таки хотел бы дойти до конца работы, потому что тут осталось немногим больше месяца, и в любом случае ее потеряю, потому что просто закончится срок", – отметил подозреваемый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Задержание Грымчака
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
$10.000.000 за карточку для голосования.....совсем епнулся от страха...
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