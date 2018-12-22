МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Много военных и танков: террористы заявили о сокрушительной атаке ВСУ на Донбассе

2.8тЧитать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" активно продолжают раскручивать фейковые новости о том, что бойцы ВСУ якобы готовятся к сокрушительной атаке на Донбассе.

Подконтрольные оккупантам ресурсы утверждают, что жесткие бои ожидаются в районе авдеевской промышленной зоны к концу военного положения в Украине (26 декабря). Они также разразились бредовым заявлением о том, что "режим Киева намерен применить против жителей Донбасса химическое оружие".

"Журналисты" террористов заявляют, что ВСУ якобы подвезли 10 грузовиков с фосфорными боеприпасами, которые запрещены конвенцией ООН, а также подтягивают к фронту военную технику и личный состав.

Новости
''Не можете убить, сровняйте с землей!'' Герой Украины вспомнил истерику Гиви из-за мощи ВСУ

При этом оккупанты утверждают, что готовы к жестким боям с ВСУ и уже якобы обеспечили себя средствами химической защиты.

Они заявляют, что помимо этого защитники Украины начали использовать более мощное стрелковое оружие. "Снайперы работают постоянно. "НАТОвские" патроны используют", — утверждает один из террористов.

В свою очередь один из лидеров террористов "ЛНР" заявил, что ВСУ якобы перебросили на Донбасс множество танков с другим вооружением. "На железнодорожную станцию в Рубежном прибыли два состава с танками (Т-64), противотанковыми пушками (МТ-12) и БМП-1", — уверяет он.

Бойцы ВСУ на танках

Бойцы ВСУ на танках

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" объявил о том, что Украина якобы совместно с США и Великобританией готовит масштабную военную операцию, предупредив о "массовых человеческих жертвах".

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРВооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
20
Смешно
2
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - киевский режим упорно продолжает эскалацию гражданской войны в Донбассе.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Киев уже применял против жителей Донбасса запрещённые фосфорные снаряды. Эти твари могут и хим оружие применить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Курят?нюхают?колятся?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги