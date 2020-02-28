Катастрофа рейса МН17: где живут подозреваемые и какова их роль в трагедии

9 марта в Нидерландах начинается судебный процесс по делу сбитого над Донецкой областью малазийского Boeing-77, известного как рейс MH17. Родственников погибших сейчас активно готовят к судебным заседаниям, а сам процесс может затянуться на годы.

Что известно о подозреваемых и какова их роль в трагических событиях 17 июля 2014, унесших жизнь 298 человек – читайте в материале OBOZREVATEL

9 марта в 10.00 в Нидерландах начнут слушать одно из самых громких дел – о крушении Боинга MH17, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

17 июля 2014 самолет сбила ракета, выпущенная террористами из ЗРК "Бук" в Донецкой области. Части самолета и тела людей тогда упали на населенные пункты Грабово, Рассыпное и Петропавловское близ города Торез Донецкой области на подконтрольной террористам территории.

В Нидерландах уже назвали процесс одним из самых масштабных для страны из-за количества жертв – в тот день погибло 298 человек.

Официально прокуратура выдвинула обвинение против 4 человек, трое из которых граждане РФ, один – гражданин Украины.

Дело будут слушать в Схипхоле – судебном комплексе Нидерландов. А сам процесс может занять годы. Уже известно, что помещения зарезервированы до начала 2021 года.

Имена подозреваемых, которые предстанут перед судом, известны. Это москвич Игорь Гиркин, житель Ростовской области Сергей Дубинский и Олег Пулатов из российского города Ульяновск. Гражданин Украины Леонид Харченко – четвертый подозреваемый.

Через неделю начнется суд над четверкой подозреваемых по делу МН17

Их обвиняют в умышленных и непредумышленных убийствах. По словам обвинения, эти люди принимали непосредственное участие в выборе места для запуска ракеты (выстрел был произведен из пгт Первомайский Донецкой области – это в 4 км от города Снежное), помогали российским военным с информацией, контролировали транспорт и принимали участие в заметании следов "Бука" и его экипажа. Поэтому, считает правосудие, они тоже должны понести ответственность за гибель пассажиров Boeing. Тех, кто привез ракету и произвел выстрел, сейчас не судят.

Гиркин руководил террористами

На суд вызвали всех подозреваемых – еще в октябре им отправили повестки по месту жительства. Роль Игоря Гиркина в гибели пассажиров MH17, который с апреля 2014 на Донбассе называл себя министром обороны "Новороссии" Игорем Стрелковым, является одной из ключевых. Родственники погибших считают, что именно он отдал приказ сбить самолет.

Игорь Гиркин

Летом 2014 СБУ постоянно публиковала записи переговоров Гиркина. Из них следует, что россиянин действовал по приказам кураторов – руководства РФ. И общение у них происходило по спецсвязи. То есть, в любом случае он был в курсе всего происходящего на тот момент в Донецкой области.

А сразу же после крушения самолета Гиркин взял вину на себя – в соцсетях появилось сообщение от него, что боевики сбили недалеко от Снежного военно-транспортный самолет ВСУ.

"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же – не летать в "нашем небе". А вот и видео подтверждение очередного "птичкопада". Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали", – написал Гиркин через 20 минут после падения самолета.

В 2014-ом Гиркин взял на себя вину за сбитый самолет

Москвич Гиркин – историк по образованию и бывший сотрудник ФСБ. Он принимал участие в войне в Приднестровье, потом в Чечне. В феврале 2014 был в Киеве на Майдане, а через неделю после Революции Достоинства уже принимал активное участие в аннексии Крыма.

"Поскольку Аксенов устраивает руководство России, то его бывшее членство в ОПГ никакого значения не имеет. Вопрос решен и, видимо, уже бесповоротно. Будет ли Крым формально в составе России или станет чем-то типа Приднестровья – вопрос не столь существенный. Раздача российских паспортов всем коренным жителям начнется через неделю-другую. Сейчас тут от депутатов Думы буквально не протолкнуться, приезжают пачками. Все торопятся "засветиться". Значит, "сам" все уже решил", – написал из Симферополя Гиркин 28 февраля.

Новости Появились новые данные о свидетелях по делу МН17

Сейчас он живет в Москве и накануне суда раздает интервью пропагандистским СМИ. Мол, к самолету не имел никакого отношения, а на суд не поедет. Из Украины Гиркин привез новую жену Мирославу Регинскую, которая теперь через суды выгоняет бывшую жену Веру, которую Стрелков привез из Чечни.

В интервью журналистам экс-супруга рассказала, что у нее с Гиркиным есть общий сын. А все его дети, в том числе и от первого брака, с возрастом получают инвалидность – у них диагностируют психические заболевания.

Дубинский отвечал за перевозку "Бука"

Сергей Дубинский по прозвищу Хмурый, согласно данным расследования, играл очень важную роль – отвечал за транспортировку "Бука" по Украине и его эвакуацию. Он родом из Донецкой области. В советское время служил в Афганистане, в 90-х – в Чечне. Именно там он и познакомился с Гиркиным. До начала войны Дубинский служил в в/ч 51019 Ростовской области, где был зарегистрирован в военном городке Степное. И ушел со службы в звании подполковника. А в мае 2014 приехал в Украину, где "всплыл" на должности заместителя Гиркина.

Сергей Дубинский по прозвищу Хмурый - в центре donetsksite.wordpress.com

Судя по всему, Дубинскому удалось неплохо заработать на войне. В 2015-ом он обосновался в Ростовской области на хуторе Большой Лог, построил себе особняк – журналистам удалось снять роскошные владения террориста.

Дочь Дубинского на фоне его дома в Ростовской области

Дочь Оксана Дубинская

У Дубинского двое детей. Дочь Оксана, которая судя по фото в соцсетях, часто бывает в отцовском доме. А младший сын Сергей в прошлом году перебрался в Москву и занялся строительным бизнесом. Сейчас он является гендиректором фирмы "Технологии реставрации", в сфере деятельности которой строительство жилых и нежилых зданий.

Сын Дубинского занялся в Москве строительным бизнесом

Пулатов забрал "черный ящик"

Уже известно, что 53-летнего Олега Пулатова по прозвищу Халиф (он был правой рукой Дубинского) будут защищать адвокаты по уголовным делам из Нидерландов. К ним обратилась адвокат Пулатова из Москвы – она не имеет права защищать своего клиента в другой стране.

"Мы прекрасно понимаем, что это очень чувствительный вопрос, который вызывает много эмоций. Поэтому уважение к погибшим является нашим приоритетом. Однако каждый подозреваемый имеет право на юридическую помощь от независимых и объективных адвокатов", – заявили защитники россиянина.

Олег Пулатов нанял голландских адвокатов

Про террориста известно, что он закончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. До 2014-го жил в Ульяновске, где до 2008 года служил в воздушно-десантных войсках. После был исключен из списков личного состава части и был снят со всех видов обеспечения в связи с увольнением с военной службы в запас. Пулатов даже пытался судиться с частью, но безрезультатно.

А в апреле 2014-го он оказался на Донбассе, где принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов и называл себя полковником. Сначала "служил" под руководством Абвера в Славянске (террорист из банды Стрелкова Сергей Здрылюк из Винницкой области, сейчас скрывается в Крыму). Потом – под "командованием" Хмурого. Местным Пулатов рассказывал, что он родом с Донецкой области.

О том, что был на месте падения самолета через 20 минут, Пулатов сам писал на форумах. На одном из них, под именем Халиф, он делился подробностями. "Мною был обнаружен "чёрный ящик" оранжевого цвета и вывезен с места трагедии для обеспечения сохранности и передачи в компетентные органы", – рассказывал он читателям в 2017-ом.

В 2018-ом у террориста были "проблемы с законом", и в Донецке на него открыто якобы сразу пять уголовных дел. Он провел "на подвале" 80 дней, а когда вышел обозвал "ДНР" "молодой и банановой республикой". Сейчас Пулатов указал в соцсетях, что живет в Москве.

Харченко охранял "Бук"

Гражданина Украины 48-летнего Леонида Харченко по прозвищу Крот называют причастным к охране установки "Бук", которая была организована неподалеку от Снежного. Про Харченко известно, что он родом из Константиновки Донецкой области. В молодости был судим за изнасилование. До войны торговал рыбой, а в апреле 2014 создал банду, которая захватывала правительственные здание в городе. В том числе – отделение милиции. В 2015 году террорист раздавал интервью пропагандистским телеканалам, где называл себя "начальником 2-го отдела ГРУ республиканской гвардии".

Леонид Харченко находится в розыске пять лет

В феврале 2015 "группа Харченко" принимала активное участие в боях в районе Дебальцево – они атаковали наших военных возле села Логвиново. В группах боевиков писали, что ОПГ "Крота" Харченко с самого начала войны на Донбассе занималась грабежами, в том числе банков, угоном дорогих иномарок из салонов и похищениями бизнесменов. А награбленным бандит делился с Дубинским, который в 2015-ом сбежал в Ростовскую область.

Харченко с семьей живет в Донецке

Сейчас "Крот" с семьей живет в Донецке, дочь пишет в соцсетях знакомым, что очень скучает по родному городу. И ждет не дождется, когда сможет вернуться.

Появились новые свидетели

Известно, что на суде будет 13 свидетелей, получивших защиту. Их имена держат в секрете, в связи с тем, что их безопасность поставлена под угрозу. Некоторых допросили еще в 2016 и 2018 годах. Показания остальных заслушают во время заседания. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке уже заявил, что у них есть по крайней мере один свидетель, который видел запуск ракеты "Бук".

"Я бы сказал, что у нас есть по крайней мере один очевидец. Сколько их всего – этого я не говорил", – уточнил он в эфире одного из телеканалов.

Следствие установило, что в тот момент в пгт Первомайском, откуда выпустили ракету, находилось около 1 тыс. террористов из группировок "Восток", "Оплот", "Кальмиус" и "отдельного разведывательно-диверсионного батальона ДНР". Через суды следователи попросили доступ к мобильным операторам, что позволило установить тех, кто на тот момент находился неподалеку от места старта ракеты.

На месте падения самолета

Сейчас в деле могут появиться и новые свидетели – например, в январе 2020 житель Енакиево Юрий Г. решил воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома". Он признался, что охранял в Грабово место, куда упали обломки сбитого самолета. Также террорист стоял на блокпосту неподалеку, и он собирал и передавал всю информацию о перемещении вооружения.

"Моей задачей были сбор вещей и ценностей пассажиров. За одну найденную единицу мне платили 1,5 тыс. рублей", – рассказал мужчина. Сейчас он находится под стражей в СИЗО. Следователи и прокурор считают, что эта информация имеет значительный резонанс, поэтому отпускать такого ценного фигуранта нельзя.

Остался один прокурор

18 февраля стало известно, что шесть украинских прокуроров, которые расследовали дело MH17, были освобождены от своих обязанностей. Теперь участники процесса переживают, что "борьба с коррупцией в Украине", которая началась буквально за несколько недель до уголовного процесса, может повлиять на восстановление справедливости. Но в Министерстве юстиции Нидерландов говорят, что один из прокуроров и сейчас является членом Совместной следственной группы (JIT). Правда уже как гражданское лицо.

"И это является достаточным подтверждением для прокуратуры Нидерландов, что в ходе расследования будет преемственность и историческая осведомленность. А кадровая перемена ничего не меняет", – пишут местные СМИ.

Родственников готовят к суду

В Нидерландах сейчас активно готовятся к судебному заседанию – сторона обвинения работает с родственниками погибших. Рассказывают их права, готовят к тому, что они смогут выступать в суде, и помогают эмоционально подготовиться к процессу. Также на заседании смогут выступить близкие погибших, которые живут в Великобритании, Австралии и Малайзии.

Заседания будут транслировать в прямом эфире courtmh17.com

Для многих семей – судебный процесс, который они ждали годами, это возможность восстановить справедливость. Местные СМИ пишут, что близким до сих пор, спустя почти шесть лет, каждую ночь снятся кошмары. Например, Пит Плоэг потерял в тот день родного брата, невестку и двоюродного брата. Тело родного брата так и не удалось идентифицировать.

"Мои родители недавно умерли. Они не смогли попрощаться со своим сыном. Справедливость важна. Важно, чтобы независимый суд принял решение о виновности или невиновности, чтобы мир знал, кто несет ответственность за уничтожение MH17", – рассказал изданию "JenV Magazine" родственник.

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