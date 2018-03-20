Как действует яд "Новичок": военный эксперт рассказал подробности

Создатель яда "Новичок" Вил Мирзаянов раскрыл тайну этого нервнопаралитического газа, потому что увидел, что испытания "проходят прямо на улице".

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Юрий Колесников.

По его словам, "противник устраивает радиохимический теракт сначала в одном из финансовых центров ЕС, то есть в Лондоне, затем - теракт, используя химическое оружие".

"Россияне случайно проговорились о существовании пяти разновидностей "Новичка". Против Скрипаля использовали "Новичок-5". Это вещество действует следующим образом: яд блокирует управление внутренними органами и кровеносной системой. То есть да, "Новичок" - нервнопаралитический газ, но отказывают почки, печень и все остальное. Мирзаянов открыл тайны "Новичка", потому что увидел, что испытания происходят прямо на улице", - уверен Колесников.

Как сообщал "Обозреватель", эксперт британской армии по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что "Новичка" нет в Украине.