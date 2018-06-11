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Миротворцы ООН на Донбассе: Захарченко выдвинул "условие"

7.2тЧитать новость на украинском

Главарь террористов так называемой ДНР Александр Захарченко озвучил свое "условие" введения миротворцев ООН на оккупированный Донбасс.

По его словам, он лично будет поддерживать вариант предложенный президентом России Владимиром Путиным, который состоит в "вооруженной охране наблюдателей ОБСЕ", передает РИА Новости.

"Если это будет формат, озвученный Владимиром Владимировичем Путиным, то моя позиция не меняется – я готов рассматривать и вносить в "народный совет" предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будет охранять ООН, на линии разграничения с нами. Но это не значит, что мы будем отводить свои войска, чтобы они могли там свободно передвигаться",- сказал Захарченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН в случае размещения на всей территории оккупированного Донбасса поможет вернуть мир на этих землях за считанные недели.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеМиротворческая миссия ООН
Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
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