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12 декабря • обновлено в 17:17
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"Звездуны" будут в Чистилище: "Миротворец" взялся за пропагандистов Кремля, прибывших в Киев

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Сайт "Миротворец" заявил, что внесет пропагандистов российского телеканала "Звезда" в свою базу после их визита в Киев.

Реакция на скандал по явилась в Twitter проекта. В ней отмечается, что "Миротворец" проверял весь фактаж по поводу инцидента.

"Приехавшие в Киев звездуны будут внесены в Чистилище. Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд – часть информационной спецоперации. Хотя это и так было понятно. Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли", – говорится в заявлении "Миротворца".

"Миротворец" и пропагандистка "Звезды"

"Миротворец" и пропагандистка "Звезды"

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"Рисовал в фотошопе": рупор Кремля из "Миротворца" признался в незаконных визитах в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев и похвасталась этим.

  • В сюжете пропагандистка Диана Сирази призналась, что ранее ее коллеги уже посещали Киев под надуманными предлогами: они врали, что едут на концерт, свидание или к больной бабушке.

  • В СБУ заявили, что Сирази прибыла в Киев как частное лицо. В ведомстве заверили, что "оперативно отреагируют", если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

  • А в Госпогранслужбе заявили, что пропустили на территорию государства пропагандистов "Звезды", поскольку те не сказали, что журналисты и скрыли настоящую цель визита.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Тег
сайт Миротворец
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Даже если бы русскоязычные Украины коллективно утопились в море, то нацики начали бы спокойно резать друг друга ...
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Это просто прекрасно. Давайте чубатые, Россия вас будет рылом тыкать в навоз на всех международных площадках! Ох, селючьё.....
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