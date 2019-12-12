"Звездуны" будут в Чистилище: "Миротворец" взялся за пропагандистов Кремля, прибывших в Киев

Сайт "Миротворец" заявил, что внесет пропагандистов российского телеканала "Звезда" в свою базу после их визита в Киев.

Реакция на скандал по явилась в Twitter проекта. В ней отмечается, что "Миротворец" проверял весь фактаж по поводу инцидента.

"Приехавшие в Киев звездуны будут внесены в Чистилище. Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд – часть информационной спецоперации. Хотя это и так было понятно. Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли", – говорится в заявлении "Миротворца".

"Миротворец" и пропагандистка "Звезды"

ПРИЕХАВШИЕ В КИЕВ ЗВЕЗДУНЫ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В ЧИСТИЛИЩЕ

Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя это и так было понятно.

Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли. pic.twitter.com/vGw72gMX9v — ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) December 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев и похвасталась этим.

В сюжете пропагандистка Диана Сирази призналась, что ранее ее коллеги уже посещали Киев под надуманными предлогами: они врали, что едут на концерт, свидание или к больной бабушке.

В СБУ заявили, что Сирази прибыла в Киев как частное лицо. В ведомстве заверили, что "оперативно отреагируют", если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

А в Госпогранслужбе заявили, что пропустили на территорию государства пропагандистов "Звезды", поскольку те не сказали, что журналисты и скрыли настоящую цель визита.

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