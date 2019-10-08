"Правды и времени": генерал озвучил план окончания войны на Донбассе

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Украине необходимо объективно оценить ситуацию на Донбассе и еще раз "плотно пройтись" по Минским соглашениям.

"Свой план по Донбассу я называю планом правды и времени", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

"Мы хотим мира? Значит, надо что-то делать. Поскольку на Минских соглашениях очень много завязано – дипломатии, санкций и всего прочего, – значит, сначала надо плотно пройтись по ним. Либо реализовывать их на приемлемых для Украины условиях, либо окончательно отказаться от них и искать что-то другое", – убежден Романенко.

В этом контексте генерал заметил: по его мнению, предыдущая власть не имела "реального взгляда на вещи", что и стало причиной затянувшейся войны.

Он считает, что для установления мира на Донбассе необходимо "правдиво показать ситуацию, которая есть внутри Украины по этому вопросу и внешне", а также "провести тщательную военную разведку".

Романенко допустил: если "нормандский формат" на каком-то этапе застопорится", к процессу можно привлечь США.

В этом контексте генерал провел параллель с обострением арабо-израильского конфликта в 1973 году, когда США выступили на стороне Израиля в его противостоянии против коалиции арабских стран.

Чем Трампа может заинтересовать Украина?

"Чем Трампа может заинтересовать Украина? Пусть вспомнит исторический опыт. Американцы могут способствовать разрешению военного конфликта в Европе. Они получат свои Нобелевские премии мира, мир придет на территорию Украины. Мы используем это, чтобы провести реформы, укрепиться и дождаться того, когда Россия начнет разваливаться, чтобы окончательно вернуть Крым и наладить всю ситуацию", – заявил Романенко.

"Если президент Зеленский не решит вопрос с миром и не найдет вариант, он, наверное, не удержится у власти", – спрогнозировал генерал.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Романенко назвал способ, с помощью которого Вооруженные силы Украины могут восстановить контроль над неподконтрольным участком российско-украинской границы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!