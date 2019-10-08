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8 октября • обновлено в 17:32
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"Правды и времени": генерал озвучил план окончания войны на Донбассе

1.4т Читать материал на украинском

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Украине необходимо объективно оценить ситуацию на Донбассе и еще раз "плотно пройтись" по Минским соглашениям.

"Свой план по Донбассу я называю планом правды и времени", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

"Мы хотим мира? Значит, надо что-то делать. Поскольку на Минских соглашениях очень много завязано – дипломатии, санкций и всего прочего, – значит, сначала надо плотно пройтись по ним. Либо реализовывать их на приемлемых для Украины условиях, либо окончательно отказаться от них и искать что-то другое", – убежден Романенко.

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В этом контексте генерал заметил: по его мнению, предыдущая власть не имела "реального взгляда на вещи", что и стало причиной затянувшейся войны.

Он считает, что для установления мира на Донбассе необходимо "правдиво показать ситуацию, которая есть внутри Украины по этому вопросу и внешне", а также "провести тщательную военную разведку".

Романенко допустил: если "нормандский формат" на каком-то этапе застопорится", к процессу можно привлечь США.

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В этом контексте генерал провел параллель с обострением арабо-израильского конфликта в 1973 году, когда США выступили на стороне Израиля в его противостоянии против коалиции арабских стран.

Чем Трампа может заинтересовать Украина?

Чем Трампа может заинтересовать Украина?

"Чем Трампа может заинтересовать Украина? Пусть вспомнит исторический опыт. Американцы могут способствовать разрешению военного конфликта в Европе. Они получат свои Нобелевские премии мира, мир придет на территорию Украины. Мы используем это, чтобы провести реформы, укрепиться и дождаться того, когда Россия начнет разваливаться, чтобы окончательно вернуть Крым и наладить всю ситуацию", – заявил Романенко.

"Если президент Зеленский не решит вопрос с миром и не найдет вариант, он, наверное, не удержится у власти", – спрогнозировал генерал.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Романенко назвал способ, с помощью которого Вооруженные силы Украины могут восстановить контроль над неподконтрольным участком российско-украинской границы.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Минские договоренности Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Игорь Романенко Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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