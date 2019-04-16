Минус восемь: мощный разгром позиций "Л/ДНР" попал на видео

Подразделения объединенных сил нанесли мощный удар по позициям российско-оккупационных войск на Донбассе. В результате потери террористов составили восемь человек, трое из которых — безвозвратно.

Разгромить ВОП оккупантов украинские защитники решили в ответ на систематические провокационные обстрелы по подразделениям ОС и мирным жителям, написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штрилиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Разгром террористов Скриншот видео

"В результате заблаговременно подготовленной операции, благодаря скоплению противника в одном месте, воинами боевой группы К-2 54 ОМБр были нанесены точные удары по позициям оккупантов с корректировкой огнем беспилотным летательным аппаратом. По данным разведки, результатом адекватного ответа стало уничтожение ВОП российских оккупантов, безвозвратные и санитарные потери составили восемь человек, из них трое оккупантов — в 200 бригаде", — написал он.

Штефан уточнил, что при атаке террористов гражданское население не пострадало. Ведь в районе разгромленных позиций находились только представители российско-оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Штефан показал кадры уничтожения террористов на Донбассе отдельным штурмовым батальоном "Донбасс-Украина".

Отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии "Азов" также показал уничтожение техники террористов "ДНР" на Донбассе.

Напомним, на Донбасса двое террористов "Л/ДНР" подорвались на собственной мине, не заметив ее. Момент попал на видео.

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