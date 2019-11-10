"Голос" полгода находился в анабиозе, а тут вдруг взял и выдал на удивление разумное и реалистичное по нынешним обстоятельствам предложение. Когда я в пятнадцатом году говорил, что сейчас можно - необходимо! - подписывать любую филькину грамоту, единственная цель всех этих "Минских соглашений" - остановить продвижение танковых колонн и выиграть время, чтобы построить армию и экономику, а там будем дальше танцевать исходя из ситуации - боже, сколько говна на меня было вылито... И ничего я не понимаю в Украине, и в войне, и в Донбассе, и езжай в свою Москву, и не надо нас учить, и прочее и прочее.

Новости Путин правильно их считал

Прошло пять лет. И вот уже о том, что минские выполнили свою функцию, и что за выигранное время построены и армия и экономика, и можно отказываться от этой филькиной грамоты, которая теперь начинает мешать - заявляет уже парламентская фракция.

Еще бы это дошло до одного там деревянного буратины, который прибежал из цирка и с выпученными глазами начал всерьез выполнять эту филькину грамоту, разводить войска и договариваться посередине, великий, прости господи, стратег- и было бы совсем замечательно, но...

Купирование и заморозка конфликта при постоянном международном давлении, а самим строить и строить армию и страну, как черти, переводить и переводить её на военные рельсы, круглосуточно, пахать и пахать, разъяснять и понимать самим, года полтора - два еще есть, России прямое вторжение сейчас не выгодно, она к нему еще не готова - другого реалистичного варианта сейчас нет.

Но, как уже было сказано выше - но...

Что касается санкций - да, отказ от Минских ведет к их снятию. Но и выполнение Минских - ведет к их снятию. Только отказ - это снятие санкций и заморозка ситуации как есть, с непризнанием Донбасса никакими отдельными территориями и особыми статусами, а выполнение - это и снятие, и признание. Де факто - добровольный отказ от территориального суверенитета. Реалистическая вилка на данный момент сейчас такова.

В том, что новая власть способна еще пять лет возить Россию мордой по столу за невыполнение Минских - я крайне крайне сомневаюсь. За умственной несостоятельностью.

Они не умеют в дипломатические победы. Они умеют только в деревянную табуретку.

В барыжьей власти ни разу не сомневался. А в новой...

По-моему, все идет как раз к противоположному.

И если вопрос сейчас стоит так - что про*бать: санкции, или Донбасс? - я бы, пожалуй, выбрал все же санкции.

Вопрос в персоналиях. Вишь ты, какое дело.

Так что сценария у нас опять два.

Х*ровый и еще более х*ровый.

Отказаться нельзя выполнять.

Выбирайте.

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