Не наркоман, но был непредсказуем: что известно о "минере" моста в Киеве. Эксклюзив

Алексей Белько, который перекрыл мост Метро в Киеве и заявил о его минировании, за несколько месяцев до происшествия сдал полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов. В части, в которой служил украинец, мнения о нем разделились. С одной стороны он имеет силу воли, патриотический настрой, а с другой – из-за навалившихся проблем был психологически нестабильным.

OBOZREVATEL пообщался с знакомыми и сослуживцами горе-минера и выяснил чем занимался Алексей Белько и что могло его сподвигнуть преступление.

В Крыму оставил сына и жену

На оккупированном полуострове у 42-летнего Алексея Белько осталась семья – бывшая супруга Алена и сын-подросток. А последнее время он жил с другой женщиной. К слову, перед самим задержанием он просил правоохранителей связаться с девушкой.

Как рассказал OBOZREVATEL его друг из Крыма, Алексей считался в компании хорошим парнем, очень веселым. "Но ожидать от него можно было все что угодно!" – подчеркнул товарищ.

"Но ожидать от него можно было угодно!" – подчеркнул товарищ.

На мосту Алексей был тоже в голубом берете

На зеркало заднего вида он повесил украинский флаг

В Крыму Алексей работал кузнецом. По словам знакомых, он был отличным мастером своего дела, мог выполнить любой заказ. Со своей семьей в Крыму он перестал общаться.

Алексей Белько, 2018 год

Сам же Алексей уехал в Киев лет восемь назад. "Мы догадывались, что он пошел на Донбасс воевать, хотя он никому об этом не рассказывал", – говорит его товарищ.

Алексей Белько ОК Алексея Белько

Алексей Белько

У Алексея есть несколько страничек в соцсетях, однако на своей основной, где много крымских друзей, он фото в форме не публикует.

Родные уверены: он не наркоман

На "запасной" странице в соцсети у него есть прошлогоднее фото с девушкой, возможно, той самой, с которой он уже давно жил в столице. Девушка по имени Алена также имеет отношение к военным, по словам знакомых, в последнее время у них отношения разладились. Виною стала якобы измена с ее стороны.

Алексей Белько ОК Алексея Белько

Его сослуживцы считают, что на такой отчаянный шаг Алексей пошел, потому что сейчас все на него навалилось. "И политика, и девушка, служба, война… Все вместе. Видимо, не выдержал и решил действовать. У него есть дух, есть сила, у него другие ценности. Просто хотел привлечь внимание", – считает его бывший сослуживец.

"И политика, и девушка, служба, война… Все вместе. Видимо, не выдержал и решил действовать. У него есть дух, есть сила, у него другие ценности. Просто хотел привлечь внимание", - считает его бывший сослуживец.

Алексей Белько ОК Алексея Белько

Алексей Белько ОК Алексея Белько

Те кто знал его на войне, так же говорят, что он нормальный парень. "С ним можно было всегда поговорить, обратиться к нему. Спокойный, никакой он не наркоман, как сейчас пишут. Он даже не пил", – рассказывает еще один бывший военнослужащий. Однако, как заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, Белько мог находиться под действием каких-то веществ.

Правда, в самой части в Броварах, где служил Алексей, мнение о нем очень неоднозначное. 26 июня Белько судили за самовольное оставление части, он просидел семь дней на гауптвахте.

Также в июне этого года Белько неожиданно сдал в Деснянское райуправление полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов, которые якобы нашел в сейфе в доме в Черниговской области.

Недавно Алексей хвастался друзьям своим новым автомобилем ОК Алексея Белько

ОК Алексея Белько

Осенью прошлого года Белько ездил отдыхать

Белько после задержания

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Вечером, 18 сентября, на мосту метро мужчина остановил машину, вышел и заявил, что собирается взорвать мост.

Движение транспорта на мосту было перекрыто, поезда метро ходили только до станции "Арсенальная". Люди были вынуждены идти домой пешком.

Через несколько часов силовики задержали и разоружили минера. Им оказался 42-летний выходец из Крыма, бывший военнослужащий Алексей Белько. У него дома провели обыски.

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