ФСБ никого не пропустит: украинских заробитчан предупредили об опасности в России

Украинцы, которые едут в Россию на заработки, могут стать объектом внимания кремлевских спецслужб. Многим людям не удается пройти мимо ФСБ.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан. Он заявил, что разведслужбы РФ осуществляют попытки вербовки украинских заробитчан.

"Это правда, что они пытаются вербовать наших граждан, которые ездят туда на работу, – культурных деятелей, певцов, некоторых политтехнологов, которых приглашают на российское ТВ. ФСБ никого не пропустит. В той или иной степени есть попытки вербовки этих людей с возможным привлечением к сотрудничеству со спецслужбами Кремля", – сказал он.

Относительно простых граждан может применяться так называемая "темная вербовка", уверен экс-разведчик. В некоторых случаях есть и прямые подходы, добавляет он.

"Человек не знает, что он завербован, ведь общается неизвестно с кем, как будто это и не официальный представитель ФСБ или разведки, а какой-то простой приятный собеседник. Это такая вербовка под прикрытием. Но есть и прямые подходы, – создаются определенные проблемы, человек попадает в какую-то компрометирующую ситуацию или в затруднительное материальное положение, совершает какое-то правонарушение и к нему начинают приставать. Это очень активно и эффективно используется", – сказал Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала заместителя директора одного из департаментов Харьковского горсовета. Его подозревают в государственной измене и работе на ФСБ России.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!