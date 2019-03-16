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ФСБ никого не пропустит: украинских заробитчан предупредили об опасности в России

2.4тЧитать материал на украинском

Украинцы, которые едут в Россию на заработки, могут стать объектом внимания кремлевских спецслужб. Многим людям не удается пройти мимо ФСБ.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан. Он заявил, что разведслужбы РФ осуществляют попытки вербовки украинских заробитчан.

"Это правда, что они пытаются вербовать наших граждан, которые ездят туда на работу, – культурных деятелей, певцов, некоторых политтехнологов, которых приглашают на российское ТВ. ФСБ никого не пропустит. В той или иной степени есть попытки вербовки этих людей с возможным привлечением к сотрудничеству со спецслужбами Кремля", – сказал он.

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Относительно простых граждан может применяться так называемая "темная вербовка", уверен экс-разведчик. В некоторых случаях есть и прямые подходы, добавляет он.

ФСБ никого не пропустит: украинских заробитчан предупредили об опасности в России

"Человек не знает, что он завербован, ведь общается неизвестно с кем, как будто это и не официальный представитель ФСБ или разведки, а какой-то простой приятный собеседник. Это такая вербовка под прикрытием. Но есть и прямые подходы, – создаются определенные проблемы, человек попадает в какую-то компрометирующую ситуацию или в затруднительное материальное положение, совершает какое-то правонарушение и к нему начинают приставать. Это очень активно и эффективно используется", – сказал Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала заместителя директора одного из департаментов Харьковского горсовета. Его подозревают в государственной измене и работе на ФСБ России.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Василий Богдан
Место
Украина
Теги
войнаРоссияУкраинаФСБ
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вованов вован
вованов вован
"Человек не знает, что он завербован, ведь общается неизвестно с кем,... " Это конечно верх мысли от представителя лучшей разведки мира.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Вот ФСБ больше делать нечего как ваших гастарбайтеров отлавливать)
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
А тут і так зрозуміло, бо хто їде в педерацію це або зрадник або підер
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