"Легко сидеть в Киеве и умничать": Милованов ввязался в споры в сети из-за России

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов принял участие в дискуссии в сети из-за авиастроительного завода "Мотор-Сич".

Так, активист Владислав Грезев раскритиковал чиновника за опубликованное в Facebook фото с директором "Мотор-Сич" Вячеславом Богуслаевым. В комментариях он спросил, читал ли министр расследование журналиста Дениса Бигуса о компании.

"Вы бы еще [Александра] Дубинского процитировали", – ответил ему Милованов.

Тимофей Милованов Соцсети

"А вы подумайте немного. И попробуйте предположить, что ваше видение мира не самое правильное. И если присмотреться, то можно увидеть, что Бигус и Дубинский – это очень похожие явления", – добавил он.

Бигус ответил Милованову так: "Любопытно, кто от этого заявления больше при**ел – я или Дубинский".

Министр пояснил свою позицию тем, что и журналист-расследователь, и "слуга народа" "гонятся за хайпом, не очень пытаются разобраться, имеют низкое качество фактажа в материалах, часто проявляется предвзятость".

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Грезев в своем Facebook-аккаунте опубликовал отдельный пост о фото Милованова с Богуслаевым. В комментариях к нему также развязались споры.

Министр на заявления о "сотрудничестве" с РФ призвал Грезева перестать "заниматься самообманом". "Половина запчастей для армии – из России. Огромное количество экспорта – в Россию. Мы с Россией и НАСА вместе работаем над космической программой. Не нравится? Так идите делайте что-то. Например, развивающее украинскую промышленность, чтобы у нее было откуда получать заказы", – написал он.

"Повзрослейте. Легко сидеть в Киеве и умничать про агрессора. А сложно что-то делать", – подчеркнул в другом комментарии Милованов.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

Украина должна защищать свои оборонные технологии и просчитывать наперед угрозы для безопасности от продажи Китаю авиазавода "Мотор Сич". Такое мнение высказал советник президента США Джон Болтон.

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс вел переговоры о покупке украинского авиазавода "Мотор Сич".

Украинский авиастроительный завод "Мотор Сич" (г. Запорожье) может попасть под антироссийские санкции США, если акции предприятия купят китайские компании Skyrizon и Xinwei.

13 декабря 2019 года стало известно, что акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!