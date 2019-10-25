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25 октября • обновлено в 23:01
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Заплатил 80 млн: скандальный Микитась вышел из СИЗО

1.8т Читать материал на украинском

Бывший народный депутат и экс-президент государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, которого подозревают в завладении более чем 80 млн гривень Национальной гвардии Украины, вышел из СИЗО.

В пятницу, 25 октября, за него был внесен залог в размере 80 млн гривень, сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры "РБК-Украина".

"Микитась вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет", – рассказали в САП.

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Микитась вышел из СИЗО под залог 80 млн

Микитась вышел из СИЗО под залог 80 млн

Википедия

Напомним, 2 октября НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило экс-нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом. В начале Микитасю назначили 5, 5 млн грн залога, который был внесен. Однако в связи с серьезностью обвинений сумму изменили на 80 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд", которой длительное время руководил Микитась, скрывается масштабная империя. Сама компания не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам.

  • Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Также сообщалось, что Киевская администрация выдала фирме с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

  • Кроме того, Максим Микитась ранее угодил в скандал в Любече Черниговской области в связи с угрозами главе одной из ОТО Сергею Пинчуку.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Максим Микитась
Место
Украина
Тег
Укрбуд
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
Кличко заплатил, или волонтеры собрали?
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