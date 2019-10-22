"Приютил" пресс-марафон Зеленского: совладельца Kyiv Food Market заподозрили в крупном хищении

Подозреваемого в хищении из ГП "Укрзалізниця" ресторатора Михаила Бейлина, который является совладельцем Kyiv Food Market, отправили под ночной домашний арест.

Об этом со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Кравца сообщает "Слово і діло".

Соответствующее решение по делу о возможном завладении Бейлином средствами филии ГП "Укрзалізниця" "Укрзалізничпостач" приняла 17 октября судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая.

Михаила Бейлина отпустили под домашний арест Новое время

На Бейлина возложили также ряд обязательств: не отлучаться с места жительства без разрешения; прибывать по первому требованию; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве, обвиняемыми в совершении одних и тех же уголовных преступлений, а также сдать на хранение загранпаспорта.

Бейлин – владелец сети ресторанов La Famiglia и совладелец Kyiv Food Market, где президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон. В 2015-2016 годах ресторатор был внештатным советником тогдашнего главы Администрации президента Бориса Ложкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-марафон Зеленского в Kyiv Food Market состоялся 10 октября. Президент разговаривал с журналистами на протяжении 14 часов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!