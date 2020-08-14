МИД Украины – о вагнеровцах: Лукашенко сделал выбор в пользу России

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал выбор в пользу России, когда выдал ей боевиков частной военной компании "Вагнер".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он уточнил, что Минск должен был начать экстрадиционную проверку после передаче документов украинской стороной.

"Беларусь является участницей так называемой Минской конвенции о правовой помощи по уголовным делам ... Насколько мне известно, украинская сторона передала соответствующие документы на рассмотрение белорусской стороны – и на основании этих документов должна быть начата проверка наличия или отсутствия оснований для экстрадиции", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь передала России задержанных членов частной военной компании "Вагнер", в том числе и тех, которые воевали на Донбассе. Речь идет о 32 гражданах РФ. Еще один остался в Беларуси, поскольку он имеет белорусское гражданство.

Напомним, что боевики российской ЧВК "Вагнер" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

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