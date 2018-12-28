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''Меткий выстрел!'' Украинские зенитчики похвастались новейшим оборудованием

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Украинские зенитчики проводят учения в центре "Десна" с применением комплекса "Броня".

Кадры показал на своей странице в Facebook фонд "Вернись живым". "В 169-м учебном центре "Десна" продолжаются учения зенитчиков. Воины тренируются метко стрелять из закрытых позиций с помощью графически-расчетного комплекса "Броня", в разработке которого, в частности, принимали участие ветераны войны на Донбассе" говорится в описании.

Отмечается, что воинов тренирует инструктор Андрей Моруга, который прошел ожесточенные бои за Донецкий и Луганский аэропорты.

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''Меткий выстрел!'' Украинские зенитчики похвастались новейшим оборудованием

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.

Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Окуеть....ЗУ 23-2 на мотолыге.....новое оружие вшивого всу....
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Он Алекс
Он Алекс
Иваненко Виталий, окуеть можно от авианосца адмирал кузнецов, который кроме 2 утопленных самолетов, утопил ещё док и себя ухайдошил ))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Новейшее оборудование - это приложение для Андроида, если кто не понял.
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Горелов Сергей, какой андроид, хохлы на плэйстэйшене в стрелялки рубятся.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Зенитчики? Вы серьезно? Еще для конницы графически-расчетный комплекс создайте....
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