''Меткий выстрел!'' Украинские зенитчики похвастались новейшим оборудованием

Украинские зенитчики проводят учения в центре "Десна" с применением комплекса "Броня".

Кадры показал на своей странице в Facebook фонд "Вернись живым". "В 169-м учебном центре "Десна" продолжаются учения зенитчиков. Воины тренируются метко стрелять из закрытых позиций с помощью графически-расчетного комплекса "Броня", в разработке которого, в частности, принимали участие ветераны войны на Донбассе" говорится в описании.

Отмечается, что воинов тренирует инструктор Андрей Моруга, который прошел ожесточенные бои за Донецкий и Луганский аэропорты.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.