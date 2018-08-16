"Месяц никто не видел": всплыли подробности о пропавшем свидетеле по делу Зайцевой

Исчезнувшего свидетеля по делу ДТП в Харькове, врача-нарколога Елену Федирко, должны объявить в розыск и доставить в суд 11 сентября.

Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат одной их потерпевших Дмитрий Марцонь. По его словам, через некоторое время после ДТП Федирко уволилась из диспансера. Ее приглашали прийти на суд, она два раза не явилась. Тогда судья принял решение осуществить ее привод.

"На последнем заседании полиция отчиталась, что привести ее не смогли, поскольку по месту жительства ее нет. Они поговорили с соседями, те им сказали, что она уже месяц там не появляется. Теперь судья принял решение о ее допросе. Поэтому полиция должна ее объявить в розыск. Они должны установить местонахождение свидетеля, например, поинтересоваться у миграционной службы - не выехала ли Федирко в другую страну?" - пояснил адвокат.

Он возмутился тем, что действия Федирко прошли сквозь пальцы следователя и прокуроров.

"Никто не дал правовую оценку ее действиям. Как человек с 25-летним стажем работы мог отправить недостаточное количество биоматриалов на анализы? Ведь именно она заподозрила, что Зайцева была в состоянии наркотического опьянения. И она приняла решение направить материалы обвиняемой на исследование. Эксперт, который должен был исследовать кровь на пять опиатов, говорит, что ему передали столько крови, что ее не хватило бы и на один анализ. У нас это вызвало удивление. А следователь и прокуроры видели, что анализы просто завалены, и не дали этому правовую оценку", - подытожил Марцонь.

Алена Зайцева РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября в центре Харькова произошло серьезное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Суд арестовал обоих участников ДТП - Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

19 июля стало известно, что в деле не могут найти ключевого свидетеля - врача-нарколога, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови.

31 июля появилось заключение Минздрава о наличии в крови наркотиков у подозреваемой.