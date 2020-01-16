Месяц назад женился: стало известно имя погибшего воина ВСУ

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 24-летний воин Вооруженных сил Украины Алексей Кучкин.

На странице 92 ОМБр имени кошевого отамана Ивана Сирка, в которой служил Герой, написали, что 15 января его убил вражеский снайпер.

"С глубокой скорбью должны сообщить о большой потере в наших рядах. 15 января в нашей военной семье случилось большое горе – мы потеряли побратима. В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановое получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович", – написали сослуживцы воина.

Кучкин был старшим стрелком механизированного батальона. Снайпер оккупантов выстрелил в него, когда военный дежурил на ВОПе.

Алексей Кучкин Facebook 92 ОМБр ВСУ имени кошевого отамана Ивана Сирка

"Алексей дежурил, ожидая врага. И хотя был в средствах защиты, коварный российский снайпер сделал свое подлое дело – попал защитнику Украины в лицо. Побратимы пытались быстро эвакуировать Алексея, доставив в больницу, однако, к сожалению, чуда не произошло. Защитник умер", – написали побратимы Героя.

Кучкину было всего 24 года. Последних три года жизни он посвятил ВСУ, поскольку имел ярую патриотическую позицию. Мужчина был родом с Харьковщины.

"Ответственно и честно защищал родную страну от оккупантов. Всего месяц назад женился. От первого брака имеет сыночка-школьника. Мы искренне сочувствуем родным Алексея и просим прощения за то, что не уберегли. Герои не умирают", – говорится в сообщении бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также 15 января на Донбассе погиб 24-летний боец "Штаба национальной защиты" Алексей Василевский. Он был родом из Каменского Днепропетровской области.

Напомним, 15 января в сводке штаба ООС сообщалось о гибели одного украинского защитника из рядов ВСУ вследствие обстрела террористов.

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