"Месть за предательство": стало известно, кто "слил" украинского олигарха

Документ о сотрудничестве с Комитетом госбезопасности СССР передали "коллеги Виктора Пинчука по работе в КГБ".

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил экс-сотрудник спецслужб, а сейчас народный депутат Украины Андрей Деркач.

Виктор Пинчук Коллаж

Депутат также объяснил мотивы, почему они это сделали, а он, в свою очередь, опубликовал.

"Этот документ передали мне коллеги Виктора Михайловича. Их ответ – это ответ на предательство и оскорбления со стороны агента КГБ. Я же опубликовал эту информацию, зная, какой резонанс она вызовет", – заявил Деркач.

Он рассказал, что это поможет "открыть глаза" общества и правоохранителей на деятельность олигарха.

"И чем больше резонанс, тем больше внимания общества и правоохранителей к преступному сценарию олигарха и агента Валерия по демонтажу украинского государства, целью которого является обесценивание всех государственных активов и скупка "за долги" на фоне растущего государственного долга", – добавил нардеп.

Олигарх в 1987 году, если верить документу, обязался сотрудничать с Комитетом госбезопасности СССР под именем "Валерий". Facebook Андрея Деркача

Как сообщал OBOZREVATEL:

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В частности, заданием Пинчука было дискредитировать подлинность пленок Мельниченко, которые содержат доказательства прямой ответственности Кучмы за вопиющее преступление.

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