"Месть за предательство": стало известно, кто "слил" украинского олигарха

Документ о сотрудничестве с Комитетом госбезопасности СССР передали "коллеги Виктора Пинчука по работе в КГБ".
Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил экс-сотрудник спецслужб, а сейчас народный депутат Украины Андрей Деркач.
Виктор Пинчук
Коллаж
Депутат также объяснил мотивы, почему они это сделали, а он, в свою очередь, опубликовал.
"Этот документ передали мне коллеги Виктора Михайловича. Их ответ – это ответ на предательство и оскорбления со стороны агента КГБ. Я же опубликовал эту информацию, зная, какой резонанс она вызовет", – заявил Деркач.
Он рассказал, что это поможет "открыть глаза" общества и правоохранителей на деятельность олигарха.
"И чем больше резонанс, тем больше внимания общества и правоохранителей к преступному сценарию олигарха и агента Валерия по демонтажу украинского государства, целью которого является обесценивание всех государственных активов и скупка "за долги" на фоне растущего государственного долга", – добавил нардеп.
Олигарх в 1987 году, если верить документу, обязался сотрудничать с Комитетом госбезопасности СССР под именем "Валерий".
Facebook Андрея Деркача
Как сообщал OBOZREVATEL:
На пресс-конференции в Киеве внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что украинский олигарх Виктор Пинчук был агентом Комитета госбезопасности Советского Союза. Депутат показал подписку о сотрудничестве "агента Валерия".
После того, как разразился скандал, в Фонде Виктора Пинчука заявили, что считают эту информацию вымыслом и провокацией.
Позднее в интервью OBOZREVATEL Андрей Деркач, сам в прошлом сотрудник спецслужб, рассказал скандальные подробности этого громкого дела.
Ранее глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский рассказал, что Пинчук напрямую не причастен к заказному убийству журналиста Георгия Гонгадзе, однако он организовывал информационные кампании по обелению репутации своего тестя – второго президента Украины Леонида Кучмы.
Второй президент Украины Леонид Кучма и его зять – олигарх Виктор Пинчук
Цензор
В частности, заданием Пинчука было дискредитировать подлинность пленок Мельниченко, которые содержат доказательства прямой ответственности Кучмы за вопиющее преступление.
Виктор Пинчук входит в ТОП-3 самых богатых украинцев.
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