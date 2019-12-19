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19 декабря • обновлено в 20:45
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"Месть за предательство": стало известно, кто "слил" украинского олигарха

3.7т
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Документ о сотрудничестве с Комитетом госбезопасности СССР передали "коллеги Виктора Пинчука по работе в КГБ".

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил экс-сотрудник спецслужб, а сейчас народный депутат Украины Андрей Деркач.

Виктор Пинчук

Виктор Пинчук

Коллаж

Депутат также объяснил мотивы, почему они это сделали, а он, в свою очередь, опубликовал.

"Этот документ передали мне коллеги Виктора Михайловича. Их ответ – это ответ на предательство и оскорбления со стороны агента КГБ. Я же опубликовал эту информацию, зная, какой резонанс она вызовет", – заявил Деркач.

Он рассказал, что это поможет "открыть глаза" общества и правоохранителей на деятельность олигарха.

"И чем больше резонанс, тем больше внимания общества и правоохранителей к преступному сценарию олигарха и агента Валерия по демонтажу украинского государства, целью которого является обесценивание всех государственных активов и скупка "за долги" на фоне растущего государственного долга", – добавил нардеп.

Олигарх в 1987 году, если верить документу, обязался сотрудничать с Комитетом госбезопасности СССР под именем "Валерий".

Олигарх в 1987 году, если верить документу, обязался сотрудничать с Комитетом госбезопасности СССР под именем "Валерий".

Facebook Андрея Деркача

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Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Темы
Эксклюзив Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Виктор Пинчук Леонид Кучма Андрей Деркач
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины скандалы
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