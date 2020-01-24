"Меня сожгли, а подругу убили": украинка рассказала, как выжила под обстрелом в Мариуполе

После пяти лет с момента обстрела российскими войсками Мариуполя, горожане все еще помнят ужас войны, который пришел в их дома.

Елена и Николай Мицики рассказали "Громадському", как они живут после тех трагических дней. 24 января 2014 года шесть снарядов упали около их дома, поэтому им пришлось восстанавливать его почти с нуля. Семья оценила убытки в полтора миллиона гривен, но им выплатили 500 тысяч.

"Дом прекрасен был. Хороший крыша, новый забор, кованая калитка. Разве сейчас скажешь, что когда-то здесь все это было. Мы жили в доме три года до войны. Теперь я здесь не могу оставаться", – рассказала украинка.

Мицик поделилась, что после обстрела ни разу не ночевала дома. А после атаки все время находится в состоянии стресса, поэтому она даже обращалась за психологической помощью.

"После обстрела так и нет обоняния, упало зрение. Я и раньше плохо засыпала, теперь бессонница. Я не могу вам передать это состояние... Тут постоянная боль (показывает на грудь – Ред.). Пять лет прошло, а время ничего не полечил", – пожаловалась она.

Обстрел Мариуполя в 2014 году Скриншот

Также женщина рассказал, что под обстрелами погибла ее близкая подруга.

"Это моя коллега, проработали вместе 30 лет. Моя любимая подружка. Мы договаривались тот день встретиться с ней. Она шла укол делать, переходила через дорогу, начался обстрел. Она упала на дорогу и кричала: "Помогите!". Женщина какая из дома выбежала и спрашивает: "Что у тебя?". Она говорит: "Ноги". И смотрит вниз и говорит: "А ног нет". Моей подруге оторвало обе ноги и пальцы на руках … Меня сожгли, а ее убили. Так мы с ней встретились", – вспоминала Мицик.

Разрушенный дом в Мариуполе Скриншот

Разрушенный дом после обстрела Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января 2015 года войска РФ нанесли удар из "Градов" по жилому микрорайону Восточный, убив несколько десятков мирных украинцев.

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