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Медведчук призвал Украину к прямым переговорам с террористами "Л/ДНР"

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Лидер организации "Украинский выбор", представитель Украины на переговорах в Минске Виктор Медведчук призвал власть к прямым переговорам с главарями террористов "ЛНР" и "ДНР".

"Я убежден: переговоры должны вестись не "по Украине", а в интересах Украины. И не теми, кто сознательно вредит этому процессу. Если мы хотим восстановить мир на Донбассе, прекратить военные действия, то недостаточно „нормандского формата“, необходимо вести прямой диалог с "руководителями" Луганска и Донецка, садиться за стол переговоров, искать компромиссы", - приводит слова Медведчука "112 Украина".

По его словам, "это единственный способ вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс".

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"Это единственный способ вернуть мир в Украину, ведь за прекращение боевых действий на Донбассе, согласно результатам социологических опросов, выступают 67% украинцев. Это и есть "партия мира" в Украине", - заявил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук сделал скандальное заявление о войне на Донбассе, сказав, что Россию нельзя называть агрессором.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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