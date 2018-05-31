Медведчук призвал Украину к прямым переговорам с террористами "Л/ДНР"

Лидер организации "Украинский выбор", представитель Украины на переговорах в Минске Виктор Медведчук призвал власть к прямым переговорам с главарями террористов "ЛНР" и "ДНР".

"Я убежден: переговоры должны вестись не "по Украине", а в интересах Украины. И не теми, кто сознательно вредит этому процессу. Если мы хотим восстановить мир на Донбассе, прекратить военные действия, то недостаточно „нормандского формата“, необходимо вести прямой диалог с "руководителями" Луганска и Донецка, садиться за стол переговоров, искать компромиссы", - приводит слова Медведчука "112 Украина".

По его словам, "это единственный способ вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс".

"Это единственный способ вернуть мир в Украину, ведь за прекращение боевых действий на Донбассе, согласно результатам социологических опросов, выступают 67% украинцев. Это и есть "партия мира" в Украине", - заявил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук сделал скандальное заявление о войне на Донбассе, сказав, что Россию нельзя называть агрессором.