Подозреваемые не знали друг друга, а фигурант грабил ''регионалов'': скандальные детали дела Шеремета

Число подозреваемых в громком убийстве журналиста Павла Шеремета становится все больше. Ночью прошли обыски еще у одного ветерана АТО, а также полиция наведалась в квартиру известного артиста Антина Мухарского.

Также знакомые подозреваемых говорят, что некоторые из них могли быть даже не знакомы друг с другом в момент убийства. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Яна и Пума во время убийства друг друга не знали?

Одна из подозреваемых, супруга Владислава Грищенко ("Буча") Инна, с позывным "Пума", до войны работала в СИЗО и Бучанской колонии. Вернувшись с фронта она устроилась в Pizza Veterano, также во Львове у нее есть кафе "Патриот". В Киеве в одном из парков в последнее время "Пума" держала шашлычную.

"Пума" (внизу фото), Яна Дугарь (вверху фото), сентябрь 2019 Facebook Инны Грищенко

Кстати, именно в этой шашлычной нынешним летом "Пума" и познакомилась с еще одной подозреваемой в деле убийства Павла Шеремета – Яной Дугарь, медсестрой 25-й бригады. Об этом сообщила волонтер и журналист Юлия Кириенко. По ее словам, ранее Яна и Инна Грищенко не были знакомы.

"Яна и Инна Грищенко в 2016 году друг друга не знали. Впервые они встретились, когда Яна в 2019-м приехала в Киев, и мы ее позвали кушать шашлык в кафе у "Пумы". И Яна и знать не знала, кто такой Шеремет. Она в это время спасала жизни наших пацанов".

Facebook Юлии Кириенко

Первое знакомство Яны (справа внизу) с "Пумой" (справа вверху) Facebook Юлии Кириенко

Также нардеп от "Европейской Солидарности" и ветеран Яна Зинкевич предоставила справку, которая подтверждает, что во время убийства Шеремета, Дугарь находилась в АТО. Так, убийство произошло 20 июля.

В Нацполиции утверждают, что за несколько дней до преступления, Яна ходила в районе, где жил Шеремет, и фотографировала видеокамеры. Однако, судя по документу, с 3 июня по 26 сентября Яна была в АТО на территории Луганской и Донецкой областей.

Яна Дугарь Facebook Яны Дугарь

Адвокат Яны на заседании суда сообщил, что в момент, когда якобы она делала снимки видеокамер на ул. Ивана Франко в Киеве, она была в Румынии и Италии, и предъявил авиабилеты и паспорт с отметками о выезде с Украины.

За несколько дней до задержания у Яны уже проводили обыски. Сначала пришли в квартиру ее умершего отца в Днепропетровской области, которая давно уже продана чужим людям. Об этом Яне сообщила ее подруга. Затем явились к ней в воинскую часть и провели обыск в ее комнате, в присутствии командира. Но тогда никаких обвинений ей не предъявляли.

Грабили дом "регионала"

41-летний Владислав Грищенко с позывным "Буча", боец ДУК "ПС", боец 95-й бригады, сапер, уже с сентября находится в СИЗО по подозрению в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области. Там он неудачно подложил взрывчатку под его машину. Она не взорвалась, а отвалилась, и бизнесмен обратился в полицию.

"Пума" и "Буча" Україна

В прошлом "Буча" был шесть раз судим: за кражу, мошенничество, вымогание, хулиганство, грабеж, избиение. Освободился "Буча" в конце 2013 года, когда уже собрался Майдан.

В интернете есть видео, снятое еще в 2014 году, в Песках. На нем Владислав находится в загородном доме, где все перевернуто вверх дном. На видео говорят, что это якобы дом местного "регионала". Видео выложил некий журналист Николай Воробьев еще в 2014 году. Об этом сообщила на своей страничке в Facebook журналист Татьяна Заровная.

История такова, что найдя это видео в интернете, владелица дома вышла на добробатовцев. Сообщила им, что никакая она не "регионалка", а бизнесмен, семья которой заработала деньги на выращивании растений. А вверх дном они перевернули детские комнаты ее дочерей. Она попросила их позволить ей приехать и забрать вещи. В ответ женщина получила СМС с предложением перечислить на счет 20 тысяч долларов, тогда она сможет приехать.

Был в Первой сотне на Майдане

Поздно вечером в четверг полиция пришла с обысками к еще одному ветерану, участнику Майдана Евгению Акастелову ("Девятка").

Евгений Акастелов Facebook Евгения Акастелова

Евгений - предприниматель. Еще до войны занимался производством экстремальных веревочных парков, детских площадок. Ему принадлежит компания "Альпинпарк", которая торгует веревочными парками, детскими площадками. А также "Альпинтех", основной вид деятельности – производство деревянных строительных конструкций.

На Майдане он руководил сотней, которая стояла на ул. Институтской, под пешеходным мостом. Он является одним из героев документального фильма Первая сотня "Львивська брама", где рассказывается о буднях защитников Майдана. А затем показывают, как те же майдановцы отправляются на войну на Донбасс.

Кстати, во время президентских выборов Евгений был доверенным лицом кандидата в президенты, полковника ВСУ, первого зама командующего ССО Сергея Кривоноса по 223 округу.

Евгений с супругой Натальей Facebook Евгения Акастелова

Также, в ночь на пятницу в квартиру известного артиста Антина Мухарского пришла полиция. Сам Мухарский там не живет, там были его арендаторы. Следователи до 5 часов утра проводили обыск. Буквально накануне обыска, вечером сам Мухарский на своей страничке пресс-конференцию Авакова назвал шоу, которое дискредитирует волонтеров и ветеранов войны.

Возле дома Шеремета крутился СБУшник

Еще интересный факт, о котором сейчас редко вспоминают. В ночь, когда под автомобиль Павла Шеремета подкладывали взрывчатку, рядом находился сотрудник СБУ Игорь Устименко. Об этом сообщили журналисты "Слидства Инфо" и международной сети журналистов-расследователей OCCRP в фильме "Кто убил Павла?"

СБУшник приехал туда на серой "Шкоде" и провел там несколько часов. Якобы он наблюдал за встречей "азовцев" с Шереметом. Правда, Устименко оставался на месте несколько часов уже после того, как встреча закончилась.

Устименко (слева) Громадське

Позже в СБУ сообщили, что Устименко был уволен в запас еще в апреле 2014 года. Насколько это правда, и не уволили сотрудника задним числом, неизвестно. Сам Устименко не смог объяснить журналистам, что он делал возле дома в ту ночь.

Также СБУ изъяла сервер с видеозаписями в одном из магазинов на месте убийства Шеремета, а когда вернула сервер владельцам, то все записи исчезли. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал это технической ошибкой.

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