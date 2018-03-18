Медали "за выборы" в Крыму застряли на Керченской переправе

В оккупированный Севастополь не могут доставить партию памятных медалей "С Россией навсегда", которые предполагалось раздавать всем, кто проголосовал 18 марта на выборах президента России.

"Вынужден сообщить, что машина, доставляющая в Севастополь памятные знаки, в настоящее время задерживается на Керченской переправе. Из-за шторма она работает по фактической погоде, и сейчас в первую очередь пропускают автобусы и легковой транспорт. По прогнозам, грузовик прибудет в Севастополь ближе к ночи", - рассказал экс-председатель "городского избиркома" Валерий Медведев, пишет "Новая газета".

Он призвал жителей города не огорчаться из-за отсутствия медалей, пообещав, что комиссии продолжат выдавать привязанные к ним удостоверения. Сами медали по предъявлении удостоверений будут выдаваться во всех "ТИК" города с 20 марта, уверяет Медведев.

По данным СМИ, некоторые люди отказываются голововать из-за нехватки медалей.

На вкладыше написано, что это медаль в память о "референдум", который прошел в Севастополе 16 марта 2014.

Как сообщал "Обозреватель", чтобы обеспечить высокую явку избирателей на так называемых выборах президента РФ в анексированном Крыму "власти" угрожают людям увольнением с работы.