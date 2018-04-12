"Мечта сепни": сеть ужаснули свежие снимки оккупированного Донбасса

В сети показали свежие снимки разрушений и полного упадка в оккупированных районах Донецкой области.

"Нарядная" мечта сепни", – подписаны снимки, опубликованные в Twitter БыльБылева.

Так, некогда красивые палатки буквально превратились в руины. А на земле валяется много мусора, который был когда-то частью этих помещений.

"Что это членцы пометили?" – подписан еще один снимок дома, в котором выбиты в некоторых местах в результате обстрела стекла.

В комментариях пользователи отметили, что возможно это свежие "залеты", а жить с видом на Пески сейчас – сомнительное удовольствие.

"Конечно, жить там сейчас с видом на Пески - сомнительное удовольствие", "Свежие залеты, видимо", – прокомментировали пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля террористы обстреляли из артиллерии частный сектор прифронтовой Авдеевки.