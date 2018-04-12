"Мечта сепни": сеть ужаснули свежие снимки оккупированного Донбасса

В сети показали свежие снимки разрушений и полного упадка в оккупированных районах Донецкой области.
"Нарядная" мечта сепни", – подписаны снимки, опубликованные в Twitter БыльБылева.
Так, некогда красивые палатки буквально превратились в руины. А на земле валяется много мусора, который был когда-то частью этих помещений.
"Что это членцы пометили?" – подписан еще один снимок дома, в котором выбиты в некоторых местах в результате обстрела стекла.
В комментариях пользователи отметили, что возможно это свежие "залеты", а жить с видом на Пески сейчас – сомнительное удовольствие.
"Конечно, жить там сейчас с видом на Пески - сомнительное удовольствие", "Свежие залеты, видимо", – прокомментировали пользователи.
"нарядная" мечта сепни pic.twitter.com/BO95rGwwiQ— БыльБылева (@Bylbyleva144) 12 квітня 2018 р.
что это членцы пометили?🤔 pic.twitter.com/dcgFN7uDDS— БыльБылева (@Bylbyleva144) 12 квітня 2018 р.
Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля террористы обстреляли из артиллерии частный сектор прифронтовой Авдеевки.
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