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''Мажорное'' ДТП со школьником в Полтаве: всплыли новые подробности

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Женщине-водителю Mercedes, устроившей жуткое ДТП в Полтаве, в котором погиб подросток, объявлено о подозрении.

Об этом сообщил в Facebook начальник ГУНП в Полтавской области Андрей Замахин. Также он добавил, что у подозреваемой было изъято водительское удостоверение.

"Решается вопрос об избрании судом лицу меры пресечения. Напомню, что транспортное средство, как вещественное доказательство, сохраняется на штрафплощадке со дня совершения ДТП", – отметил Замахин.

В ДТП погиб подросток Артем Левченко

В ДТП погиб подросток Артем Левченко

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Авария, вызвавшая большой резонанс в Полтаве, произошла 6 ноября прошлого года. 34-летняя Наталья Саенко, владелица ресторанного бизнеса, на внедорожнике Mercedes сбила на переходе велосипедиста-подростка Артема Левченко. В течение двух месяцев врачи боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось. 7 января Артем скончался.

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция – до восьми лет лишения свободы.

''Мажорное'' ДТП со школьником в Полтаве: всплыли новые подробности
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Темы
Война на дорогахКриминал
Место
УкраинаПолтава
Теги
ДТПавтокриминалНациональная полиция Украины
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