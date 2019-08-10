Тело нашли за диваном: на Хмельнитчине мать зверски убила младенца

На Хмельнитчине женщина убила свою новорожденную дочь. Ребенка, задушенного мусорным пакетом, правоохранители нашли в доме горе-матери.
Происшествие случилось в городе Нетишин, сообщает ТСН. Женщина скрывала свою беременность от мужа и родственников и не обращалась в больницу, а когда начались схватки – решила рожать сама.
Женщина в наручниках
sitv.ru
"Скорую помощь" женщине вызвали соседи. Медики в свою очередь, обнаружив роженицу без ребенка, сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские обнаружили задушенного младенца спрятанным за диваном.
"Ребенок находится по месту ее проживания, в комнате общежития, запакованный в мусорный пакет. Согласно первоначальным выводам экспертов, было установлено, что основная причина смерти ребенка – это асфикция", – заявила инспектор сектора мониторинга Нетишинского отделения полиции Инна Чаховская.
Сама женщина утверждала, что дочка родилась уже без признаков жизни. В полиции готовятся объявить матери подозрение, сейчас она в больнице под присмотром правоохранителей, а после выписки ее отправят в СИЗО. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый подобный случай в Украине за последнее время:
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