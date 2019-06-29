Мать убийцы Даши Лукьяненко знала о преступлении: неожиданные данные полиграфа

Мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова знала о преступлении еще до задержания сына.
Об этом говорится в программе "Говорит Украина". Эксперты передачи трижды проводили женщине тестирование на полиграфе, чтобы исключить посторонние факторы (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).
"На вопросах о том, знала ли она, что это преступление совершил ее сын до того момента, когда полиция нашла тело девочки, у мамы постоянно возникало реагирования, которое указывает на то, что она скрывает эту информацию и что этот момент она знала... Она знала о том, что эти действия совершил ее сын", – сообщил эксперт, проводивший проверку.
Мать и подозреваемый Николай Тарасов, а также убитая Даша Лукьяненко
Коллаж
Однако, он подчеркнул, что женщина, согласно данным полиграфа, никак не отреагировала на вопросы о том, каким именно образом узнала о преступлении.
Эксперт предположил, что мать Тарасова просто подозревала сына в совершении убийства.
Мать убийцы 11-летней девочки
Скрин видео
При этом указывается, что брат задержанного отвечал на те же вопросы, находясь подключенным к детектору лжи. Эксперты отметили, что он вел себя очень спокойно и действительно не знал об убийстве.
Таким же был результат проверки отца подозреваемого. Тест подтвердил, что он узнал о совершенном преступлении на роботе (рынке) от соседки по контейнеру.
Отец, мать и брат подозреваемого
Скрин видео
Отметим, в эфире этой программы выяснилось, что родители Николая Тарасова не раз допускали грубые выражения в отношении своих детей, называли их "сволочью" и "скотом" и часто били.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась домой.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня было найдено тело Дарьи. Сотрудники полиции извлекли голый труп из выгребной ямы в доме ее соседа.
Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали.
В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.
21 июня прошли похороны 11-летней Дарьи.
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