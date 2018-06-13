Мать продала ребенка на пороге роддома: детали скандала на Черкасщине

Знакомые задержанной за попытку продажи новорожденной дочери жительницы Черкасской области Ольги знали о ее намерении.

О третьей беременности 29-летней Ольги они узнали от нее в конце прошлого года и сразу сообщили об этом в полицию. С февраля этого года правоохранители начали операцию, передает ТСН.

В день продажи, когда женщина вышла из роддома, она села в автомобиль, где находились правоохранители. Она не была эмоциональной и постоянно молчала. Когда "покупатели" передали ей в руки деньги, сразу сообщили, что являются полицейскими. После этого Ольга расплакалась и заявила, что полученные 140 тысяч гривен планировала потратить на двух дочерей, которых воспитывают бабушка и прабабушка.

Отмечается, что Ольга нигде не работала. По словам бабушки и прабабушки женщины, она окончила школу и отказалась от дальнейшего обучения.

Сама задержанная не жила с семьей. Двух детей она родила от сожителя, который, правда, бросил ее еще четыре года назад. Женщина длительное время не интересовалась делами своих детей. В январе этого года она приехала и сообщила о своей третьей беременности. Никакой информации об отце ребенка она не предоставила. Сейчас ее двух дочерей в возрасте шести и восьми лет воспитывают бабушка и прабабушка. Они живут в сельской местности.

45-летняя мать задержанной работает санитаркой. О ней в населенном пункте отзываются только по-доброму. Девочки ходят в местную школу и не пропускают обучение, хотя семья поставлена на учет как такая, что живет в сложных жизненных обстоятельствах.

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Сейчас известно, что меру пресечения в Черкассах будут избирать в ближайшее время. Прокуратура настаивает на двух месяцах ареста. Родные задержанной не знают ничего о судебном процессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом мать продала двухлетнего сына.