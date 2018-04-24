"Мать городов": на КремльТВ предложили создать Русь со столицей в Киеве

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Олег Нилов предложил убрать границы и создать Русь со столицей в Киеве.

Таким образом он отреагировал во время эфира пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" на заявление президента Украины Петра Порошенко касательно единой церкви.

"Я считаю, хочет он стать сильным, как Россия, пусть попробует восстановить ядерный статус Украины. Посмотрим, как эта "семерка" (G7. – Ред.) отреагирует на возвышение. А то, что Киев – мать городов русских, ну кто бы спорил то. И то, что конечно когда-нибудь Киев будет возможной столицей большой Руси, и таким образом Крым вернется в большую дружную семью народов: российских, украинских, белорусских. К этому надо стремиться", – сказал Нилов.

Он привел в качестве примера успешность Европейского союза.

Олег Нилов скриншот

"Соединилась Европа – замечательный пример. Европа собрала народы европейские. Давайте вокруг Киева вместе с Москвой, Санкт-Петербургом и Крымом соберем этот народ. Уберем все границы. И будем жить действительно в самой богатой стране, в самой счастливой стране России. Пусть она будет Русь. Пусть будет столица в Киеве", – отметил Нилов.

Как сообщал "Обозреватель", накануне Порошенко заявил, что Киев является матерью городов русских, потому она не просить независимости от дочери.