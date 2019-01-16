Массовый алкоголизм и суицид: рассекречены данные о террористах на Донбассе 

Российские военные на оккупированной части Донбасса решили скрывать массовый алкоголизм террористов под "боевыми потерями".

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в Facebook, отметив, что это связано с увеличением количества огнестрельных ранений в 1 и 2 АК вследствие употребления алкогольных и наркотических веществ, а также значительного роста суицида.

"Российским оккупационным командованием для сокрытия реальной ситуации в подчиненных частях и подразделениях принято решение классифицировать такие случаи как "боевые потери", — написал он.

Также Тымчук отметил, что после информации об очередном существенном повышении денежного содержания военнослужащих ВСУ с начала 2019 года, командование и "органы по работе с личным составом" оккупационных формирований пытаются нейтрализовать негативное влияние данной новости на морально-психологическое состояние своего личного состава.

ТСН

"Поскольку боевики активно интересуются размерами повышения зарплат украинских военных и сравнивают их со своими (сравнение далеко не в пользу вторых), командование оккупантов придумало ряд "объяснений", что якобы повышение в ВСУ будет носить "временный характер", оно будет "съедено растущей инфляцией в Украине", а также что зарплату военнослужащим ВСУ якобы повышают исключительно за счет выплат из некоего "американского военного фонда", поскольку "в украинском бюджете на эти цели нет средств", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки,четыре оккупанта погибли и трое получили ранения.

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