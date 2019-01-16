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Массовый алкоголизм и суицид: рассекречены данные о террористах на Донбассе 

2.1тЧитать материал на украинском

Российские военные на оккупированной части Донбасса решили скрывать массовый алкоголизм террористов под "боевыми потерями".

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в Facebook, отметив, что это связано с увеличением количества огнестрельных ранений в 1 и 2 АК вследствие употребления алкогольных и наркотических веществ, а также значительного роста суицида.

"Российским оккупационным командованием для сокрытия реальной ситуации в подчиненных частях и подразделениях принято решение классифицировать такие случаи как "боевые потери", — написал он.

Также Тымчук отметил, что после информации об очередном существенном повышении денежного содержания военнослужащих ВСУ с начала 2019 года, командование и "органы по работе с личным составом" оккупационных формирований пытаются нейтрализовать негативное влияние данной новости на морально-психологическое состояние своего личного состава.

Массовый алкоголизм и суицид: рассекречены данные о террористах на Донбассе 

ТСН

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"Поскольку боевики активно интересуются размерами повышения зарплат украинских военных и сравнивают их со своими (сравнение далеко не в пользу вторых), командование оккупантов придумало ряд "объяснений", что якобы повышение в ВСУ будет носить "временный характер", оно будет "съедено растущей инфляцией в Украине", а также что зарплату военнослужащим ВСУ якобы повышают исключительно за счет выплат из некоего "американского военного фонда", поскольку "в украинском бюджете на эти цели нет средств", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки,четыре оккупанта погибли и трое получили ранения.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Интересно кто ни будь верит этой говорящей каске ?
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Инна Дунайская
Инна Дунайская
Лучше всего живётся тем ополченцам, которые успели вовремя уехать обратно в Россию
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Инна Дунайская, А еще- потерь нет .
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