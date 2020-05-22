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22 мая • обновлено в 11:55
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Массовое убийство на Житомирщине: появились фото с места преступления. 18+

6.2т
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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал фотографии с места убийства семерых человек неподалеку от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области.

Снимки опубликованы в Facebook Геращенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Место бойни на Житомирщине

Место бойни на Житомирщине

На фотографиях видно накрытый стол в охотничьем домике с множеством спиртных напитков, а также столик у пруда с мангалом.

На другом снимке – тело одного из убитых лежит прямо возле стола.

Массовое убийство на Житомирщине: появились фото с места преступления. 18+

Facebook Антона Геращенко

Массовое убийство на Житомирщине: появились фото с места преступления. 18+

Facebook Антона Геращенко

Массовое убийство на Житомирщине: появились фото с места преступления. 18+

Facebook Антона Геращенко

Массовое убийство на Житомирщине: появились фото с места преступления. 18+

zhitomir.info

Массовое убийство на Житомирщине: появились фото с места преступления. 18+

Facebook Антона Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 22 мая мужчина 1962 г.р. расстрелял семерых человек, с которыми отдыхал на природе.

  • Сначала он убил двоих, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.

  • Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Тема
Массовое убийство на Житомирщине
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины полиция смерть убийство
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