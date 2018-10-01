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Массовое отравление в Макеевке: появились первые результаты анализов

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Лаборатория контроля качества воды производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства не обнаружила нарушений в пробах водопроводной воды в оккупированной Макеевке, где произошло массовое отравление.

Как сообщает пресс-служба предприятия "Вода Донбасса", химические показатели ресурса оказались в пределах нормы.

"Согласно полученным результатам вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям", - сказано в сообщении.

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По данным ведомства, результатов проб воды санитарно-эпидемиологической службы пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за отравление питьевой водой в Макеевке пострадали 43 человека, среди которых были дети. Об этом стало известно 26 сентября.

В Кабмине предположили, что жители оккупированного города могли отравиться водопроводной водой из-за аварии в сети. При этом украинский журналист Денис Казанский предположил, что причиной послужило то, что Россия пожалела денег на хлор.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Так теперь шо, у кормильцев будет всегда вода с говном/в пределах нормы?
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http://snip.li/DpszH
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