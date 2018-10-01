Массовое отравление в Макеевке: появились первые результаты анализов

Лаборатория контроля качества воды производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства не обнаружила нарушений в пробах водопроводной воды в оккупированной Макеевке, где произошло массовое отравление.

Как сообщает пресс-служба предприятия "Вода Донбасса", химические показатели ресурса оказались в пределах нормы.

"Согласно полученным результатам вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, результатов проб воды санитарно-эпидемиологической службы пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за отравление питьевой водой в Макеевке пострадали 43 человека, среди которых были дети. Об этом стало известно 26 сентября.

В Кабмине предположили, что жители оккупированного города могли отравиться водопроводной водой из-за аварии в сети. При этом украинский журналист Денис Казанский предположил, что причиной послужило то, что Россия пожалела денег на хлор.