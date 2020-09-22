Маршрутка сбила невесту Холодницкого во Львове: стало известно о состоянии девушки

Юлию Бойко госпитализировали во Львовскую больницу скорой помощи
Угрозы ее жизни нет
Правоохранители рассказали о возможном наказании водителя-виновника ДТП
Невеста экс-главы САП Назара Холодницкого, Юлия Бойко, получила легкие травмы в ДТП с маршруткой во Львове. В частности, у нее диагностировали ушиб мягких тканей локтевого и плечевого суставов левой руки, ушиб мягких тканей лба.
Об этом сообщил источник OBOZREVATEL, отметив, что девушка была госпитализирована в травматологическое отделение Львовской больницы скорой медицинской помощи.
Между тем в патрульной полиции отметили, что решение о регистрации уголовного производства или составлении админпротоколов в отношении водителя маршрутки, которая сбила Бойко, еще не принято.
"Патрульная полиция не оформляла это ДТП. Если следователь решит направить к нам материалы (для составления админпротоколов. – Ред.), то это может занять определенное время", – сказал собеседник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
маршрутка сбила Бойко 21 сентября на пешеходном переходе в районе улицы Дорошенко.
Холодницкий якобы даже прервал отпуск и поехал в больницу, куда доставили его девушку.
Напомним, впервые Холодницкий вышел в свет с Бойко в июле 2018 года. Девушка на 10 лет моложе его, родом – из Кировоградской области.
Избранница экс-руководителя САП окончила Национальную академию внутренних дел и стала юристом. Однако познакомилась пара не на работе, а на футболе.