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Маршрутка сбила невесту Холодницкого во Львове: стало известно о состоянии девушки

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
11,6 т.

  • Юлию Бойко госпитализировали во Львовскую больницу скорой помощи

  • Угрозы ее жизни нет

  • Правоохранители рассказали о возможном наказании водителя-виновника ДТП

Стало известно о состоянии девушки Холодницкого после ДТП

Невеста экс-главы САП Назара Холодницкого, Юлия Бойко, получила легкие травмы в ДТП с маршруткой во Львове. В частности, у нее диагностировали ушиб мягких тканей локтевого и плечевого суставов левой руки, ушиб мягких тканей лба.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL, отметив, что девушка была госпитализирована в травматологическое отделение Львовской больницы скорой медицинской помощи.

Между тем в патрульной полиции отметили, что решение о регистрации уголовного производства или составлении админпротоколов в отношении водителя маршрутки, которая сбила Бойко, еще не принято.

"Патрульная полиция не оформляла это ДТП. Если следователь решит направить к нам материалы (для составления админпротоколов. – Ред.), то это может занять определенное время", – сказал собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • маршрутка сбила Бойко 21 сентября на пешеходном переходе в районе улицы Дорошенко.

  • Холодницкий якобы даже прервал отпуск и поехал в больницу, куда доставили его девушку.

  • Напомним, впервые Холодницкий вышел в свет с Бойко в июле 2018 года. Девушка на 10 лет моложе его, родом – из Кировоградской области.

  • Избранница экс-руководителя САП окончила Национальную академию внутренних дел и стала юристом. Однако познакомилась пара не на работе, а на футболе.

УкраинаЛьвовСпециализированная антикоррупционная прокуратураНазар Холодницкий
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