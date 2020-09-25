Маньяк орудовал по Украине, а задержали под Киевом: что творил "серийник"

Задержанный под Киевом подозреваемый в убийстве сотрудницы Верховной Рады совершил серию нападений на женщин в нескольких областях Украины. Причем преступник скрывался под разными именами, менял как перчатки место жительства и... жен.

Подробнее о резонансном деле и о других преступлениях грабителя и насильника – читайте в расследовании OBOZREVATEL.

Поймать убийцу помогла смелая девушка

О задержании 53-летнего Виктора Куртева (фамилия изменена) стало известно 3 сентября 2020 года. Правоохранители сообщили, что "взяли" подозреваемого в убийстве Антонины Шпир.

Напомним, женщину нашли задушенной в поле между селами 3 июля 2019 г. В тот роковой день она поехала в село Деминовка Фастовского района Киевской области, в дом, который остался ей от родителей, а по пути, в Макаровском районе, ее убили. Женщина была раздета, вещи украдены... Преступник же как в воду канул.

А к его задержанию спустя более года "привело" новое нападение – в районе села Федоровка Фастовского района. Преступник поджидал жертву, которая выйдет из электрички. Когда увидел одиноко идущую девушку, то набросился на нее, ударил кулаком в лицо, а затем попытался изнасиловать.

По информации собеседников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, "дальше произошло невообразимое".

"Девушка дала жесткий отпор. А потом не только врезала насильнику в пах, но и выхватила его мобильный телефон, Потом она обратилась к полицейским, но когда те прибыли на место нападения, насильник уже исчез. Правоохранители решили проверить телефон. Не буду рассказывать все подробности, но именно благодаря мобильному и, конечно же, смелости девушки, удалось связать этого человека с убийством Антонины Шпир", – рассказал источник OBOZREVATEL.

А дальше все завертелось. Полицейские вышли на предположительное место жительства преступника – хутор Вишня, где обитает всего несколько десятков человек. Несколько дней искали подозреваемого, в том числе и в лесу – с тепловизорами. И задержали.

Но, как выяснили наши журналисты, Куртев долгие годы орудовал в нескольких регионах Украины. А жертв преступлений, которые еще не раскрыты, может быть намного больше.

Первое нападение – после школы

Виктор Куртев (фамилия изменена – Ред.) родился в с. Топорище Володарско-Волынского района Житомирской области. Был круглым сиротой, так что внука воспитывала бабушка – жили в ее доме. Соседям Витя запомнился спокойным и даже тихим ребенком. Но все изменилось после окончания школы.

Как рассказали OBOZREVATEL местные жители, Виктор напал на девочку из соседнего населенного пункта. Благо, что на помощь пришла сестра школьницы, прибежали люди и оттащили насильника. За это нападение преступник якобы и отсидел свой первый срок.

Глава Топорищенского сельсовета Лина Зубрицкая сообщила нашим журналистам, что когда Куртев находился за решеткой, его бабушка умерла, а дом разобрали ромы. Правда, местные поговаривали, что он его проиграл. После отсидки Куртев в селе не жил, но продолжал наведываться.

Еще два нападения, о которых узнал OBOZREVATEL, произошли в 2011 году. Тогда Виктор Куртев жил в селе Старая Котельня.

В конце июля в районе ж/д станции возле села Чубаровка Андрушевского района (позднее переименовано в с.Града) он напал на женщину и забрал деньги, телефон.

А в августе напал на медсестру одной из житомирских больниц. Это произошло на дороге через поле между селами Комаровка и Корытище. Виктор Куртев нанес 45-летней женщине несколько ударов в живот и забрал сумочку с деньгами и телефоном. Через 10 дней его задержали местные полицейские.

Собеседники OBOZREVATEL утверждают, что женщины, на которых нападал Куртев, были изнасилованы. Однако то ли они не хотели давать показания и проходить снова и снова через пережитый кошмар, то ли местные полицейские не особо напрягались – сказать трудно. Но в итоге Куртева в 2011 году осудили только за грабеж и отправили за решетку на пять лет.

Преступление, которого "нет"

Как выяснил OBOZREVATEL, Виктор Куртев отбывал срок в Коростенской колонии (Житомирская область). На свободу вышел в марте 2016 года, а адресом убытия (место, где планировал жить) указал пгт. Белолуцк Луганской области.

Поехал ли он туда и не произошло ли там нападений на женщин – пока неизвестно, однако примерно три года назад он снова "отметился" в родной Житомирской области – в окрестностях села, откуда родом. Об этом нападении на мать шестерых детей журналистам OBOZREVATEL рассказали местные жители.

"Женщина ехала на велосипеде, а там поле. Выскочил мужчина и набросился на нее. Отобрал и велосипед, и сумку, и деньги. Возможно, подумал, что она почтальон – но это не так", – рассказали местные.

По их словам, жертва нападения тяжело перенесла случившееся – долгое время находилась на лечении. Причем, по утверждению ее односельчан, полиция получила описание Куртева и знала, что нападение совершил именно он. Но, судя по всему, он снова "пустился в бега". Информацию же о том, что рецидивист был объявлен в розыск, мы не обнаружили.

Левое имя и в каждом "доме" по жене

По нашей информации, между отсидками (а всего, по словам правоохранителей, их было пять) Куртев проживал в разных населенных пунктах. В Житомирской, как выяснил OBOZREVATEL, это были Попельня, Брусилов, Старая Котельня… Всегда у женщин.

После очередного исчезновения одна из его гражданских жен, учительница, дозвонилась в село, уроженцем которого был Куртев. То, что она услышала, ее шокировало. Она не знала о его судимостях и наотрез отказывалась верить в то, что он нападал на женщин. Плакала и рассказывала собеседнице, какой он добрый, спокойный и что она его устроила на работу. В доверие входить он действительно умел.

Последнее его "пристанище" было, как мы уже упоминали, на хуторе Вишня в Фастовском районе Киевской области.

Как рассказала журналистам OBOZREVATEL, мать его последней гражданской жены, ни она, ни ее дочь и подумать не могли, что "Сергей" мог такое совершить.

По словам пожилой женщины, ее "зять" работал в г. Вишневое под Киевом, сторожил стройку. Правда, за полтора года совместной жизни с ее дочерью никто не видел его документов – в частности, паспорта. И только после задержания Куртева выяснилось, что он жил под другим именем и под чужой биографией.

До того, как сойтись с женщиной на этом хуторе, Куртев больше года прожил в землянке на территории Снитинского лесничества Фастовского лесхоза. Помогал лесникам, подрабатывал.

Правда, так как без документов, то неофициально. Там же познакомился с жителем хутора Вишня, а потом через него уже и с будущей гражданской женой.

По словам местных жителей, соседями рецидивиста на хуторе были бывший начальник участковых района и военный пенсионер. Но даже они не попытались "проверить" нового соседа и выяснить, как он оказался в этом малолюдном месте. Не говоря уже непосредственно об участковом инспекторе.

Сколько всего на счету задержанного жертв – пока неизвестно. Однако правоохранители считают, что больше, чем шесть, и просят сообщить в полицию, если кто-то узнает преступника по фото.

Продолжение следует...