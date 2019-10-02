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2 октября • обновлено в 23:13
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"Малыш" все: на Донбассе ликвидировали главаря "ДНР". Фото

1.4т Читать материал на украинском

В зоне проведения ООС на Донбассе был убит террорист "ДНР" Максим Верещага с позывным "Малыш".

Об этом в Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав фото предателя Украины.

26-летний Верещага был разведчиком и одним из командиров террористической группировки, но при этом подтянутым телосложением похвастаться не мог, носил очки.

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Максим Верещага

Максим Верещага

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"Малыш" все: на Донбассе ликвидировали главаря "ДНР". Фото

соцсети

Максим Верещага (внизу слева)

Максим Верещага (внизу слева)

соцсети

Максим Верещага (слева)

Максим Верещага (слева)

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве нашли зверски убитой 29-летнюю украинку, которая воевала на стороне террористов "ЛНР".

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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