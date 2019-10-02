"Малыш" все: на Донбассе ликвидировали главаря "ДНР". Фото

В зоне проведения ООС на Донбассе был убит террорист "ДНР" Максим Верещага с позывным "Малыш".

Об этом в Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав фото предателя Украины.

26-летний Верещага был разведчиком и одним из командиров террористической группировки, но при этом подтянутым телосложением похвастаться не мог, носил очки.

Максим Верещага соцсети

соцсети

Максим Верещага (внизу слева) соцсети

Максим Верещага (слева) соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве нашли зверски убитой 29-летнюю украинку, которая воевала на стороне террористов "ЛНР".

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