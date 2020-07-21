Максим Плохой: что известно о террористе, который захватил автобус в Луцке

Неизвестный мужчина, который взял в заложники 20 пассажиров автобуса в Луцке 21 июля и угрожает взорвать его, называет себя Максимом Плохим.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Мужчина выдвинул правоохранителям свои условия на странице в социальной сети Twitter, где он постоянно пишет о "недовольство системой в Украине".

Фото со страницы Максима Плохого

Фото со страницы Максима Плохого

Как выяснил OBOZREVATEL, в сети авторства Максим Плохой есть книга "Философия Преступника.Апология Свободы.Антисистема", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. Изданная в Луцке в 2014-м году тиражом меньшей мере в 100 экземпляров. Объем – 504 ст. Герой книги сообщает, что отсидел 6 лет в тюрьме. По предварительным данным, рассказ является автобиографической.

Автор сообщает, что попал в колонию в 18 лет. Сидел в Дрогобыче во Львовской области, где неоднократно конфликтовал с тюремным руководством, за что получал побои. Полиция установила, что "луцкий террорист" ранее проходил лечение в психиатрической больнице.

"Мы помним его, пришел к нам в типографию, крепкий такой. Сказал, что сидел в тюрьме, написал об этом книгу, о своих взглядах и хочет выдать ее. Мы как типография, в содержание книги вмешиваться не имеем права. Но помним ее: черная-черная такая с золотистыми вставками. Оплатил всю сумму в несколько тысяч гривен банковским переводом. Говорил, что у нас самая дешевая печать. Еще признался, что в то время в 2014-м жил во Львове. Назвал себя Максимом, Плохой – это его псевдоним. Больше ничего о нем не знаем", – рассказали OBOZREVATEL в одной из типографий Луцка.

Максим Плохой

Максим Плохой – активный пользователь социальных сетей. В частности, у него есть страницы в российских "Одноклассниках" и "ВК". Вести страницу в Twitter он начал только 12 июля.

За три часа до захвата автобуса, Плохой на YouTube опубликовал запись, где он сидит на фоне стены с автоматом в руках.

"С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду!" – заявил он.

Сейчас с захватчиком связываются по телефону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Луцка 21 июля неизвестный взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожает взорвать его. О пострадавших пока ничего не сообщается.