Made in Ukraine: пропагандисты опозорились видео с украинскими воинами в морском спецназе РФ

Россияне распространяют видео, в котором хвастаются мощью морского спецназа.

Однако в ролике использованы кадры с украинскими военными, пишет в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Ватрушки разгоняют ролик о своем морском спецназе. Но мои друзья в ССО сейчас немного эмоционально рыдают, потому что небратья использовали большинство кадров с работы 73 морского ЦСО ССО мэйд ин Юкрейн", — написал он в комментарии.

Кадр с видео пропагандистов

Пользователи высмеяли пропагандистов, отметив их отличительную черту – воровство.

Ватрушки розганяють ролік про свій морський спезназ... Але мої друзі в ССО зараз трохи емоційно ридають, бо небраття використали більшість кадрів з роботи 73 морського ЦСО ССО майд ін Юкрейн 😂😂😂https://t.co/yB4ZQ1apCH pic.twitter.com/nvZxh7XgBE — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) August 2, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее путинские пропагандисты опозорились в прямом эфире.

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