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Made in Ukraine: пропагандисты опозорились видео с украинскими воинами в морском спецназе РФ

4.1т Читать материал на украинском

Россияне распространяют видео, в котором хвастаются мощью морского спецназа.

Однако в ролике использованы кадры с украинскими военными, пишет в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Ватрушки разгоняют ролик о своем морском спецназе. Но мои друзья в ССО сейчас немного эмоционально рыдают, потому что небратья использовали большинство кадров с работы 73 морского ЦСО ССО мэйд ин Юкрейн", — написал он в комментарии.

Кадр с видео пропагандистов

Кадр с видео пропагандистов

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Пользователи высмеяли пропагандистов, отметив их отличительную черту – воровство.

Made in Ukraine: пропагандисты опозорились видео с украинскими воинами в морском спецназе РФ

Made in Ukraine: пропагандисты опозорились видео с украинскими воинами в морском спецназе РФ

Made in Ukraine: пропагандисты опозорились видео с украинскими воинами в морском спецназе РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее путинские пропагандисты опозорились в прямом эфире.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
Тег
Силы специальных операций ВС Украины
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К Денис
К Денис
Пи3/14деть не мешки ворочать))) знатный пи3/14дабол этот чтирлиц)))))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
К Денис, Это украинский спецназ во главе с Мокряком, отбивается от погранслужбы ФСБ РФ
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а с чего это видно? я вижу там только российский флаг.Болтанул языком опять Штирлиц.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Smekalov Sergey, Он Мыкола Хаврыло, а не Штирлиц
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну , и с чего этот фейсбучный "офицер" взял ,что это украинский спецназ?
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