В оккупированном Россией Армянске (Крым) из-за жалоб местных жителей экологи будут производить круглосуточный забор воздуха.

Об этом на своей странице в Twitter написал блогер КРЫМский бандеровец, подчеркнув, что люди страдают от удушливого запаха.

"Понаехавший до оккупации из России в Крым рашист Виктор Мохов, ныне являющийся т. н. "депутатом", сообщил жителям Армянска, что оккупанты увеличат число проб воздуха. Катастрофа набирает обороты. Люди снова задыхаются. Кто мог, уже давно уехал из отравленного Россией города", — написал он.

Человек в противогазе Антикор

Понаехавший до оккупации из россии в Крыму рашист Виктор Мохов, ныне являющийся т.н. “депутатом”, сообщил жителям Армянска, что оккупанты увеличат число проб воздуха. Катастрофа набирает обороты. Люди снова задыхаются. Кто мог, уже давно уехал из отравленного россией города pic.twitter.com/JzSY4Fvf24 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армянске временно остановили работу одного из цехов предприятия "Крымский титан". На заводе также увеличили подачу воды в кислотонакопитель, чтобы "предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере Крыма.

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