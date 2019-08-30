Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Люди снова задыхаются!" В Крыму испугались нового ЧП

1.3т Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Армянске (Крым) из-за жалоб местных жителей экологи будут производить круглосуточный забор воздуха.

Об этом на своей странице в Twitter написал блогер КРЫМский бандеровец, подчеркнув, что люди страдают от удушливого запаха.

"Понаехавший до оккупации из России в Крым рашист Виктор Мохов, ныне являющийся т. н. "депутатом", сообщил жителям Армянска, что оккупанты увеличат число проб воздуха. Катастрофа набирает обороты. Люди снова задыхаются. Кто мог, уже давно уехал из отравленного Россией города", — написал он.

Новости
"Ведут себя нагло и жестоко!" В Крыму взвыли из-за "понаехавших кавказцев"

Человек в противогазе

Человек в противогазе

Антикор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армянске временно остановили работу одного из цехов предприятия "Крымский титан". На заводе также увеличили подачу воды в кислотонакопитель, чтобы "предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере Крыма.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...