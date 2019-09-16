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16 сентября • обновлено в 23:16
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Люди Медведчука "оккупировали" часть Труханова острова: детали расследования

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Охранники одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука разместили свою базу на берегу Труханова острова в Киеве.

Как сообщается в сюжете "Бигус.Инфо", на десятках тысяч квадратных метров зеленой зоны там вырос забор, возле которого ежедневно находятся работники фирмы "Шторм".

Директор департамента земельных ресурсов КГГА Петр Оленич заявил, что горсовет не предоставлял в аренду этот земельный участок. Земля на острове является столичной собственностью и по закону любой желающий имеет право свободного доступа к реке.

При этом по данному адресу находится общественная организация "Клуб Козак". Одним из ее учредителей является Юрий Палий - бывший работник самого известного актива Виктора Медведчука, компании ООО "Инвестиционная компания Укркапитал". Еще одним основателем организации является Александр Литвинов - экс-помощник однопартийца кума Путина Григория Суркиса. А руководит этой организацией Ян Марченко, бывший помощник нардепа Тараса Козака.

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Чтобы иметь права на земельный участок, "Клуб Козак" должен быть владельцем недвижимости на острове. В 2015 году были попытки через суд оформить право собственности, но безуспешно.

"Никакого права на эту землю общественная организация иметь не может. Тем не менее, это никак не помешало установить забор и пользоваться тысячами квадратов охранникам "Шторма", - подчеркнули журналисты.

Сам Медведчук отрицает, что "Шторм" является его компанией, утверждая, что сотрудники фирмы просто охраняют его.

Люди Медведчука "оккупировали" часть Труханова острова: детали расследования

скриншот

Люди Медведчука "оккупировали" часть Труханова острова: детали расследования

скриншот

Люди Медведчука "оккупировали" часть Труханова острова: детали расследования

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" жестко пригрозили Медведчуку за визиты в Россию, обвинив его в пиаре на войне. Сам Зеленский ранее также высказался о компромате на Медведчука, заявив, что для него "эта история плохо закончится".

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Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
руденко евгений
руденко евгений
ну, Медведчук знает, как ставить заборы: заедьте в Крым - Симеиз, правда для властей эти заборы - невидимки.
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