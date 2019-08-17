"Люди кричали, все в дыму": выжившие в "Токио Стар" рассказали подробности трагедии

Постояльцев отеля "Токио Стар" в Одессе, где во время пожара погибли 9 человек, огонь застал врасплох около 1:00 ночи, когда большинство уже спало.

"От нервов всю трясет, все сгорело...Вот пижама – все, больше ничего. Пижама и мой телефон", – рассказала ТСН очевидица трагедии, которой удалось выбраться из здания.

Она вспомнила, что сперва узкие коридоры начал заполнять едкий дым, а вскоре завыла сирена, начались крики и паника.

"Открываем дверь – все в дыму. Люди вышли в шоке – и то, разбудили половину, а половина не знаю, может, в номере кто-то остался и сгорел", – рассказал Артем Тяка.

"Дышать невозможно было. Я оборачивался назад – в коридоре люди кричали: помогите, спасите", – вспомнил Василий Росада, еще один очевидец.

Эвакуация в темноте и дыму была сложной. Трех неживых постояльцев нашли в номерах, еще четверо погибли в коридоре. Одна женщина смогла доползти до выхода, но уже надышалась угарным газом и умерла прямо на лестнице.

"Когда я выскочил в коридор, у меня под ногами были люди, которые не знали, в какую сторону ползти, кто-то пополз в противоположную сторону. Не было бы погибших, если бы была четкая организация", – считает один из постояльцев Марьян Чернявский.

"Токио Стар" РБК-Украина

В разговоре с журналистами некоторые свидетели рассказывали, что пожар якобы начался из прачечной, возможно, из-за проблем с проводкой.

Известно, что в ожоговом отделении 10-й городской больницы находятся семеро пострадавших. Шестеро из них в возрасте от 16 до 37 лет – в реанимации.

Еще двое пациентов в областном ожоговом центре, один из них в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

Других постояльцев должны где-то поселить, пока они не восстановят документы и билеты на проезд домой.

Как писал OBOZREVATEL:

В Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли девять человек.

На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий случившегося полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в заведении проводилась проверка в рамках шоу "Ревизор", во время которой в отеле нашли множество нарушений.

Руководство не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года.

Владельцем "Токио Стар" является 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.

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