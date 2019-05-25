ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Люди голодные на Крещатике!" Беглый экс-регионал выдал маразм о нищете в Киеве

4.8тЧитать материал на украинском

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Москву, выдал маразм о том, что в Киеве людям якобы нечего есть из-за нищеты.

В это он обвинил экс-помощницу госсекретаря США Викторию Нуланд, которая поддерживала Революцию Достоинства в Украине и посещала Евромайдан. Бредовым фейком Олейник разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что бы я посоветовал Нуланд? Приехать в Украину! Вот если она выйдет с этой торбой печенья и пирогов на Крещатик – разорвут торбу, а потом ее. Торбу, потому что люди голодные. Доведены до нищеты! А ее за то, что привели банду!" – высказался невменяемый Олейник.

Новости
''Правят пришельцы'': беглый экс-регионал выдал новый бред об Украине

Владимир Олейник

Владимир Олейник

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник выступил с маразматичным заявлением о том, что большинство украинцев якобы вынужденны переходить на отопление дровами из-за слишком дорогого газа.

Также он заявлял, что в Украине голодает более одного миллиона человека и процветает нацизм. По его мнению, это является поводом для ввода контингента ООН в Киев и смены власти.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ОлейникВиктория Нуланд
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
68
48
Смешно
1
Интересно
2
Печально
37
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колесник Роман
Колесник Роман
Сказочный долбо*б!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Так приехал и покормил бы голодных на Крещатике, может бы и живым остался, но уши бы ему точно оборвали, да и морду лица подкорректировали бы. Так трусит, и от страха недержание речи.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Birxoff Oliver, Полукровка(метис,мулат,выхрест)-гнида.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Воронов Сергей, а ты что хохложопый сильно сытый?? самый нищий в европе ещё ебло открываешь. страну сука разрушили, а ты быдло чубатое ещё гавкаешь? убить вас мало.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Gordon Yury
Gordon Yury
Тихо шифером шурша крыша едет не спеша! Это точно про Олейника.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / мнения