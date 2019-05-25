"Люди голодные на Крещатике!" Беглый экс-регионал выдал маразм о нищете в Киеве

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Москву, выдал маразм о том, что в Киеве людям якобы нечего есть из-за нищеты.

В это он обвинил экс-помощницу госсекретаря США Викторию Нуланд, которая поддерживала Революцию Достоинства в Украине и посещала Евромайдан. Бредовым фейком Олейник разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что бы я посоветовал Нуланд? Приехать в Украину! Вот если она выйдет с этой торбой печенья и пирогов на Крещатик – разорвут торбу, а потом ее. Торбу, потому что люди голодные. Доведены до нищеты! А ее за то, что привели банду!" – высказался невменяемый Олейник.

Владимир Олейник Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник выступил с маразматичным заявлением о том, что большинство украинцев якобы вынужденны переходить на отопление дровами из-за слишком дорогого газа.

Также он заявлял, что в Украине голодает более одного миллиона человека и процветает нацизм. По его мнению, это является поводом для ввода контингента ООН в Киев и смены власти.

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