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"Людей Зеленского" повязали на крупной взятке: в ОП отреагировали. Фото и видео

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В Киеве задержали четверых мошенников, которые, представляясь доверенными людьми президента Украины Владимира Зеленского, требовали огромную взятку.

Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на странице в Facebook, у бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" вымогали 570 тысяч долларов.

По его словам, взятку требовали за "решение на высшем государственном уровне вопроса о назначении этого лица на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром".

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Мошенников задержали 30 августа в одном из офисов напротив здания Офиса президента, когда им передавали взятку в размере 250 тысяч долларов.

На инцидент также отреагировал глава Офиса президента Андрей Богдан, который заявил: "Мы взяток не берем. Все изменилось!"

"Людей Зеленского" повязали на крупной взятке: в ОП отреагировали. Фото и видео

facebook.com/MatiosAnatolii

"Людей Зеленского" повязали на крупной взятке: в ОП отреагировали. Фото и видео

facebook.com/MatiosAnatolii

"Людей Зеленского" повязали на крупной взятке: в ОП отреагировали. Фото и видео

facebook.com/MatiosAnatolii

"Людей Зеленского" повязали на крупной взятке: в ОП отреагировали. Фото и видео

facebook.com/MatiosAnatolii

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг Юрия Грымчака, которого поймали на взятке в полмиллиона долларов.

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Персоны
Анатолий Матиос Андрей Богдан
Место
Украина Киев
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