Любовная ловушка: преступники ищут жертв на сайтах знакомств

Для многих сайты знакомств являются чуть ли не единственным способом быстро и "с гарантией" расширить круг общения, а то и найти свою половинку. Однако естественное человеческое желание все чаще в своих целях используют преступники. Хуже всего, если это ранее судимые насильники и грабители.

О том, чем обернулись встречи в реале для нескольких девушек, чего ни в коем случае нельзя делать и какие меры предосторожности стоит предпринять – в материале OBOZREVATEL.

Злая насмешка киберкупидона

Виртуальное общение ценят и любят за непринужденность: то, что обычно рассказывают о себе на третьем-пятом свидании, в сети происходит уже во время первой беседы. С другой стороны, в переписке проще соврать. А преступники зачастую – хорошие психологи.

Наиболее легкие жертвы – женщины, которые настроены на необременительную интрижку. Причем, как говорится, "здесь и сейчас".

В начале февраля киевлянка познакомилась с мужчиной на одном из популярных сайтов знакомств. Пара решила встретиться в тот же день. Причем девушка сразу же назвала свой домашний адрес (в Деснянском районе Киева).

Мужчина приехал около 22:00 с бутылкой крепкого алкоголя. Посидели пару часов, пообщались, а вот дальше что-то пошло не так.

Сергей стал настаивать на близости, девушка категорически отказалось. После драки произошло изнасилование, о котором пострадавшая и заявила в полицию.

Отметим, что уже вечером правоохранители задержали 55-летнего насильника в Ирпене.

Еще одна киевлянка также пригласила к себе домой мужчину, с которым познакомилась в сети – правда, не в тот же день, а пару недель спустя. Антон (имя оказалось вымышленным) приехал поздно вечером. Как только зашел в квартиру и проверил, что девушка одна, достал нож и потребовал деньги и ценности – у девушки выбора не оставалось. После чего преступник скрылся. Это произошло в Святошинском районе столицы.

Позднее выяснилось, что девушка познакомилась на сайте с рецидивистом – ранее судимым за подобные преступления. Как рассказали источники OBOZREVATEL, его также подозревают как минимум в еще одном похожем преступлении, тоже совершенном недавно в Киеве. За разбойное нападение ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Отметим, далеко не все пострадавшие сообщают о произошедшем с ними в полицию. Некоторые боятся огласки, другие пытаются поскорее все забыть.

Чудом избежавшая изнасилования харьковчанка Ирина рассказала мне о своем горьком опыте знакомства в сети. Далее – от первого лица.

"Я работаю менеджером в крупной торговой сети. Не замужем, детей нет, а уже хочется... Работа занимает очень много времени, потому решила поискать счастье на сайте знакомств. А вдруг? Ну, бывают же удачные примеры: моя лучшая подруга так нашла мужа.

Мне понравились несколько мужчин, с одним из них поговорили очень здорово – такое впечатление, что знала его много лет. Договорились о встрече в парке. Это был вечер субботы, людей много. Погуляли, наговорились, проголодались и он предложил поехать на его машине в кафе. Сказал, что там очень вкусно, а владельцы его друзья.

В общем, мы поехали, а на окраине города он остановил машину, повернулся ко мне и набросился – стал рвать одежду. Я, конечно, такого не ожидала – это был совсем другой человек! Очень испугалась, но стала отбиваться и попала ему в глаз. Это меня и спасло – я выскочила из машины и стала бежать. Плохо помню, как добралась домой...

Два месяца хожу к психологу, поняла, что сама не справляюсь. А в полицию заявить не смогла... Меня до сих пор трясет, как вспоминаю".

"В монастырь уходить не надо, но включить мозги – обязательно!"

Эксперт по безопасности Евгений Подлуцкий рассказал OBOZREVATEL, как снизить риски от знакомства в сети.

"Самое главное: во время переписки не спешите рассказывать о себе все и даже больше. Если вы настроены на серьезные отношения, а не на быстрый секс, встретьтесь в реальной жизни, посмотрите на человека, пообщайтесь. Не говорите на первых свиданиях, где живете, не называйте свою фамилию и точное место работы.

Желательно иметь второй номер телефона именно для знакомств. Может, человек вам не понравится, а он потом начнет вас доставать – такое тоже бывает. Плюс ко всему, зная ваш основной номер, опытному мошеннику будет легко вас "пробить".

Договаривайтесь о встрече в людных местах, в кафе. Не садитесь к по сути незнакомому человеку в машину. Если поздно, вызовите такси. Не надо думать, мол, как же так, неудобно. Если ваш новый знакомый нормальный человек, то и воспримет это нормально. А вам нужно время его узнать".

Это минимальные меры предосторожности. Если же женщине нужен просто секс, то тут любая встреча рискованна. Быстрое знакомство, как игра в рулетку: повезет-не повезет, пронесет-не пронесет. И, как видим, даже встреча на вашей территории не является гарантией вашей же безопасности.

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