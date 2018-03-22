Луценко огласил Савченко подозрение

Генпрокурор Юрий Луценко подписал и огласил подозрение народному депутату Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке терактов в центре Киева и госпереворота.
Как сообщила в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, это было сделано в присутствии адвоката политика.
В четверг, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к ответственности,задержание и арест.
После этого нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.
По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы. При этом она предположила, что мера пресечения Надежде могут выбрать уже до конца суток.
Как сообщал "Обозреватель", в ГПУ намерены просить суд избрать меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог.
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