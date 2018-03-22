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Луценко огласил Савченко подозрение

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Генпрокурор Юрий Луценко подписал и огласил подозрение народному депутату Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке терактов в центре Киева и госпереворота.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, это было сделано в присутствии адвоката политика.

В четверг, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к ответственности,задержание и арест.

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После этого нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы. При этом она предположила, что мера пресечения Надежде могут выбрать уже до конца суток.

Как сообщал "Обозреватель", в ГПУ намерены просить суд избрать меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог.

Читайте все новости по теме "Дело Савченко" на Обозревателе.

Тема
Дело Савченко
Персоны
Надежда СавченкоЮрий ЛуценкоЛариса Сарган
Место
УкраинаКиев
Объект
Генеральная прокуратура Украины
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