Луценко огласил Савченко подозрение

Генпрокурор Юрий Луценко подписал и огласил подозрение народному депутату Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке терактов в центре Киева и госпереворота.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, это было сделано в присутствии адвоката политика.

В четверг, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к ответственности,задержание и арест.

После этого нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы. При этом она предположила, что мера пресечения Надежде могут выбрать уже до конца суток.

Как сообщал "Обозреватель", в ГПУ намерены просить суд избрать меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог.